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Korona Virüs Yeni koronavirüs tedbirleri açıklanırken bir ilde karantina kararı
Korona Virüs

Yeni koronavirüs tedbirleri açıklanırken bir ilde karantina kararı

Koronavirüsle mücadele kapsamında her geçen gün il bazlı yeni tedbirler açıklanırken, Malatya'da bir mahallenin karantina altına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:53:00 -
Yeni koronavirüs tedbirleri açıklanırken bir ilde karantina kararı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün yükselişe geçtiği ülkemizde ölümcül salgınla mücadele kapsamında valiliklerce yeni tedbirler alınmaya devam ederken Malatya'da bir mahalle karantina altına alındı.

Malatya Valiliği, kentte bulunan Arapgir ilçesine bağlı Eğnir Mahallesi'nin karantina altına alındığını açıkladı.

Çoklu vakalar tespit edildi

Valilikten yapılan açıklamada karantina kararının, mahallede çoklu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi sonrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla alındığı belirtildi.

Giriş çıkışlar kısıtlandı

10 Eylül (bugün) saat 10.00'da başlayan karantina sürecinin 14 gün süreceği açıklanırken, söz konusu mahalleye giriş çıkışların bu süre boyunca zaruri durumlar dışında kısıtlandığı bildirildi.

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