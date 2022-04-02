Ülkemizde koronavirüs salgınının ikinci yılı geride kaldı. Omicron varyantının etkisi ve aşılamada gelinen durumla birlikte ülkemizde pek çok kısıtlama kaldırıldı. Vatandaşlar ise BA.2 alt varyantının tabloyu tersine çevirip çevirmeyeceğini araştırıyor.

Yeni korona varyantı daha mı tehlikeli? Korona vakaları yeniden artar mı?

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Omicron'un alt varyantı BA.2'nin aşılamanın etkisiyle ciddi bir risk oluşturmasının beklenmediğini belirtti.

Oğuztürk, "BA.2 bulaştırıcılık anlamında Omicron'a göre daha güçlü, yüksek bir dağılıma sahip. Fakat pozitif vakalar irdelendiğinde dünyada BA.2 varyantı dahil virüsün çok da fazla artış göstermediğini görüyoruz. Hafif bir dalgalanma var. Bu nedenle salgınla ilgili süreçte çok da endişe edecek bir durumun olmadığını ifade edebilirim" dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde insanların salgından bıktığını ve bir an önce bitmesini istediğini anlatan Oğuztürk, "Virüsün ne kadar süre aramızda kalacağını net bir şekilde ifade etmek gerçekçi olmaz. Fakat şunu net olarak söyleyebiliriz; önümüzdeki yaz virüsün bize sıkıntı oluşturma ihtimali çok düşük" görüşünü aktardı.

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