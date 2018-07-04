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Yeni sistemle ilgili ilk KHK yayımlandı

Yeni sistemle ilgili KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Bakanlar Kurulu'nun bazı yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:23
Yeni sistemle ilgili ilk KHK yayımlandı

477 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde  Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış  sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren  yeni KHK, Cumhurbaşkanı'nın ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe  girecek.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:23
  1. khk
  2. Resmi Gazete

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