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Yeni KHK geliyor: TSK'dan 3 bin kişi ihraç edilecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek'' dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:37
Yeni KHK geliyor: TSK'dan 3 bin kişi ihraç edilecek

Canikli, TBMM Genel Kurulunda OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin görüşmelerinde hükümet adına söz aldı.

FETÖ ile mücadeleye değinen Canikli, daha önce hiç iz bırakmayan görevlerde bulunan kripto örgüt mensupları bulunduğunu kesin olarak bildiklerini söyledi. Canikli, daha önce hiç iz bırakmayan, daha sonra farklı yöntemlerle açığa çıkarılan kripto örgüt üyelerinin varlığının, kendilerini böyle bir değerlendirmeye yönlendirdiğini anlattı.

Canikli, itirafçı olan bir örgüt mensubunun örgütün kripto ve gizli yapısıyla ilgili tanımlamasının son derece önemli olduğuna işaret ederek itirafçının ifadesine göre örgütün 5 daireden oluştuğunu aktardı.

FETÖ'nün çok güçlü, gizlenmiş, belirli amaç için tutulan gizli yapısı bulunduğunu ifade eden Canikli, FETÖ'nün özellikle güvenlikle ilgili kurumlarda kripto yapısı vasıtasıyla aktif olduğunu söyledi. Canikli, FETÖ'nün, hatta zaman zaman son derece etkili, tehlikeli olabilecek kritik hamleler yaptığını takip ettiklerini bildirdi.

'İĞNE İLE KUYU KAZIYORUZ'

Temel amaçlarının örgütün kripto yapısının bütün yönleriyle açığa çıkarılması olduğunu, bunun için gereken her türlü gayreti gösterdiklerini anlatan Canikli, hukuk kulvarında kalmaları gerektiğini ve bu çerçevede hareket ettiklerini vurguladı.

Çok ince ve hassas çalışmalar yaptıklarını, adeta iğne ile kuyu kazdıklarını dile getiren Canikli, özellikle yargı, emniyet, MİT, güvenlikle ilgili kurumların cansiperane, inanılmaz çalışmalar yaptığını, sonuç da aldıklarını söyledi.

Canikli, "Şu an itibarıyla örgütün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde yaklaşık 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettik. Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:37
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