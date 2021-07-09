Yeni karar açıklandı! Bakanlık uyguladı

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, hastalığı geçirenler için iki doz aşı uygulamasını tek doza indirme kararı almıştı. Buna göre hastalığı geçirdikten sonra 3 ayı geçirmiş olan kişilere tek doz aşı yapılması yeterli olacaktı. Bakanlık bu konuyu yeniden değerlendirmeye aldı.

Bu kapsamda, COVID-19 geçiren ve tek doz aşı uygulananların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı.

Edinilen bilgiye göre Bilim Kurulu COVID-19 geçirenlere hala tek doz aşı öneriyor. Ancak hastalığı geçirip seyahat edeceklerden bazı ülkelerin iki doz aşı istemesi nedeniyle bu kişiler için tek doza indirilen aşı hakkı yeniden ikiye çıkarıldı. Hastalığı geçiren herkes artık seyahat etsin ya da etmesin gerekçe göstermeden ikinci doz aşısını yaptırabilecek.

24 saatte 226 bin 427 test yapıldı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 12 oldu.

"Aşınızı olarak mücadeleye katılın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni uygulamalarımız olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız." demişti.

Bakan Koca, "Bu konunun gündeminizde yer almasına sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirerek tedbirler alıyoruz. Bugün gündem artık salgın değil en yüksek aşılanma oranıdır. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin 3 ay olarak belirlendiğini geçen hafta ifade etmiştim. Bu konuda bir karmaşaya yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Tekrar etmek gerekirse hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir. 3'üncü doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3'üncü doz aşılarını istedikleri aşı türü ile olabilirler." ifadelerine yer vermişti.

Aşıda son durum

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 8 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 201 bin 984, ikinci doz aşı sayısı 16 milyon 493 bin 572 oldu. Üçüncü dozla birlikte toplam aşı miktarı 56 milyon 256 bin 242'ye yükseldi.



Yapılan aşı sayısı İstanbul'da toplam 10 milyon 217 bin 780, Ankara'da 4 milyon 637 bin 356, İzmir'de ise 3 milyon 773 bin 236'ya çıktı.