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Yeni Karaman Yüzme Havuzu gün sayıyor

Bursa’ya birçok yeni spor tesisi kazandıran Osmangazi Belediyesi, ilçedeki spor tesisi sayısını artırıyor.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:14
Yeni Karaman Yüzme Havuzu gün sayıyor

Bursa’ya birçok yeni spor tesisi kazandıran Osmangazi Belediyesi, ilçedeki spor tesisi sayısını artırıyor.


Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Osmangazi Belediyesi’nce tamâmen yenilendi. Tesisi dört mevsim daha kullanışlı hâle getirmek için havuzun kış aylarında üstünün kapatılmasını sağlayan hava destekli membran yerine, çelik konstrüksiyon akustik metal çatı kaplandı. Tesisin fizikî yapısı da elden geçirilerek, havuzun etrafına betonarme çerçeve oluşturuldu. Tesisteki duşlar ve tuvaletler de tamamen yenilenirken idarî binaya iki yeni ofis inşa edildi.


Spor yatırımları konusunda öncü belediye olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Dört mevsim kullanılan bir tesis olduğu için bu havuzumuzu daha modern hâle getirdik. Çelik çatı ile havuzu kapalı hale dönüştürdük. Şu anda tesis içindeki seramik kaplama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde vatandaşımıza daha modern, kaliteli ve sağlıklı bir hizmet sunmuş olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:14
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