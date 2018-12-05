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Yeni Kaledonya Adası nerede? Yeni Kaledonya’da deprem mi oldu?

Dünyanın farklı bölgelerinde son günlerde ardı ardına depremler meydana gelmekte. En son deprem ise Yeni Kaledonya Adası'nda 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Peki Yeni Kaledonya Adası nerede?

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
Yeni Kaledonya Adası nerede? Yeni Kaledonya’da deprem mi oldu?

Dünyanın farklı bölgelerinde son günlerde ardı ardına depremler meydana gelmekte. En son deprem ise Yeni Kaledonya Adası'nda 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Peki Yeni Kaledonya Adası nerede?

Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya'da önce 6,0 ardından 7,5 şiddetinde depremler meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası 5,9 ve 4,9, ve 5,7 şiddetinde artçı depremler meydana geldi. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Yeni Kaledonya Adası nerede?

Yeni Kaledonya, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan bir bölge. 5 ana adadan oluşan Yeni Kaledonya, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Fransa'nın idaresi altında özerk bir bölge olan Yeni Kaledonya'da en büyük gelir kaynaklarından biri turizm. Mikronezya ada grubu içinde yer alan Yeni Kaledonya, 16.372 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip. Yeni Kaledonya'nın nüfusu 275.000. Yeni Kaledonya en büyüğü Grand Terre olan beş adadan oluşuyor.

Yeni Kaledonya’ya nasıl gidilir?

Yeni Kaledonya, kendine özgü bir yönetimi olmakla birlikte Fransa'ya bağlıdır. 2003 yılında özel bir statü kazanan Yeni Kaledonya'nın başkenti ve en büyük şehri Noumea'dır. Yeni Kaledonya'da resmi para birimi olarak Avro kullanılmakta. Fransız yönetiminde olduğu için Yeni Kaledonya'ya gerçekleştirilecek ziyaretler için vize gerekiyor.

Türkiye'de görülen son depremler

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
  1. Yeni Kaledonya Adası nerede?
  2. Yeni Kaledonya’da deprem mi oldu?
  3. son depremler

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