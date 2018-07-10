Yeni kabine CHP'yi rahatsız etti

Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabineye CHP'den ilk tepki geldi.

YENİ KABİNEYİ HAZMEDEMEDİLER

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni kurulan kabine ile ilgili eleştirilerini, AK Parti ve kadrolarının, bunca emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli siyasi kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğini savunarak dile getirdi.

Altay, "Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir" şeklinde konuştu