Yeni kabine CHP'yi rahatsız etti
24 Haziran'daki hezimetin ardından iç çekişmelerle birlikte büyük bir kriz içerisine giren CHP'den yeni kabine ile ilgili ilk yorum geldi. Yeni yönetim sistemiyle birlikte dün Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineyi değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir" ifadelerini kullandı.10 Temmuz 2018 Salı 14:40
Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabineye CHP'den ilk tepki geldi.
YENİ KABİNEYİ HAZMEDEMEDİLER
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni kurulan kabine ile ilgili eleştirilerini, AK Parti ve kadrolarının, bunca emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli siyasi kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğini savunarak dile getirdi.
Altay, "Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir" şeklinde konuştu
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