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Yeni kabine CHP'yi rahatsız etti

24 Haziran'daki hezimetin ardından iç çekişmelerle birlikte büyük bir kriz içerisine giren CHP'den yeni kabine ile ilgili ilk yorum geldi. Yeni yönetim sistemiyle birlikte dün Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineyi değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir" ifadelerini kullandı.

10 Temmuz 2018 Salı 14:40
Yeni kabine CHP'yi rahatsız etti

Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabineye CHP'den ilk tepki geldi.

YENİ KABİNEYİ HAZMEDEMEDİLER

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni kurulan kabine ile ilgili eleştirilerini, AK Parti ve kadrolarının, bunca emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli siyasi kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğini savunarak dile getirdi.

Altay, "Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir" şeklinde konuştu

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:40
  1. CHP
  2. Engin altay
  3. yeni kabine

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul36 dk önce
    Ulan istemezükçü güruh çatlayarak gebereceksiniz. Yuh olsun size bu ne kıskançlık?
  • hakan tekinhakan tekin35 dk önce
    Biraz dürüst olun sizin partiye bakan sağduyulular direk oylarını hemen akpartiye veriyorbiraz eleştirmeyi bırakın proje üretin program yapın açıklayın bir de hemen başkanınızı değiştirin yeni başkanlar deneyin bu şekilde eleştiriler sizi itici yapıyor halkın nezdinde iktidar için çok büyük şanssınız size bakan onlara oy veriyor.
  • yücelyücel27 dk önce
    senin gibi lale ne anlar sistemden
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