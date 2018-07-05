Yeni kabinenin açıklanacağı tarih belli oldu? Yeni kabinede kimler var?

24 Haziran seçimleri bitti. Sandıktan Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan, milletvekili seçim sonuçlarında ise Cumhur İttifakı zaferle çıktı. Şimdi gözler kurulacak olan yeni kabineye çevrildi. Yeni kabinede olacak isimlerin kimlerden olacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yeni kabinenin ne zaman açıklanacağını duyurdu.

24 Haziran seçimleri sonrası yeni sisteme geçildi. Bununla birlikte Tüm Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulacak olan yeni kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabilir." dedi. Milletin teveccühünü kazanan AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, %53.67 oy oranıyla sandıktan zaferle çıktı. Cumhur İttifakı 344 milletvekili çıkardı. Şimdi gözler kurulacak olan yeni kabineye çevrildi. Başbakan Binali Yıldırım, yeni kabineye ilişkin, "Yarın son Kanun Hükmünde Kararnameyi yayınlayacağız. Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinede yer vereceği sürpriz isimler