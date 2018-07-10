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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar yemin etti

Türkiye'nin yeni yönetim sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yeni kabine üyeleri TBMM'de yemin etti.

10 Temmuz 2018 Salı 15:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar yemin etti

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti.

Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

 EN BÜYÜK ALKIŞI ALAN 2 İSİM

Tezkere sonrası yeni bakanlar sırayla yemin etmeye başladı. Yemin eden bakanlar arasında en büyük alkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aldı.

SOYLU KONUŞURKEN CHP'LİLER SALONU TERK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gelince CHP Grubu salonu terk etti.

Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay

Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk

Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu

İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak

Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:15
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. HABERLER

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