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703 sayılı KHK yayınlandı! Yeni bakanların ne zaman yemin edeceği tarih belli oldu!

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtiğinden Başbakanlık sistemi ortadan kalktı. Bunun yanında bazı bakanlıklar da kapatıldı. Yeni yayınlanan KHK ile kapatılan bakanlıklar aşağıda yer almakta. Öte yandan yeni kabineye giren bakanlar yarın saat 15:00'da yemin edecekler/

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:18
703 sayılı KHK yayınlandı! Yeni bakanların ne zaman yemin edeceği tarih belli oldu!

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtiğinden Başbakanlık sistemi ortadan kalktı. Bunun yanında bazı bakanlıklar da kapatıldı. Yeni yayınlanan KHK ile kapatılan bakanlıklar aşağıda yer almakta. Öte yandan yeni kabineye giren bakanlar yarın saat 15:00'da yemin edecekler

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedilirken bazı bakanlıklar da birleştirildi. Kararname ile birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Ticaret Bakanlığı,

Maliye ve Hazine Bakanlığı,

Tarım ve Orman Bakanlığı,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:18
  1. Çalışma
  2. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Maliye ve Hazine Bakanlığı
  6. Tarım ve Orman Bakanlığı
  7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  8. yeni kabine yemin töreni
  9. yeni bakanlar ne zaman yemin edecek

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