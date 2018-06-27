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Yeni kabinede yer alacak isimler belli oldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları

Milletin teveccühünü kazanan AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, %53.67oy oranıyla sandıktan zaferle çıktı. Cumhur İttifakı 344 milletvekili çıkardı. Şimdi gözler kurulacak olan yeni kabineye çevrildi. Yeni kabinede olacak isimlerin kimlerden olacağı merak edilirken, hangi bakanlığa kimlerin getirileceğinin belli olduğu iddia edildi. İşte yeni kabinede yer alması beklenen bazı isimler

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:00
Yeni kabinede yer alacak isimler belli oldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları

Milletin teveccühünü kazanan AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, %53.67 oy oranıyla sandıktan zaferle çıktı. Cumhur İttifakı 344 milletvekili çıkardı. Şimdi gözler kurulacak olan yeni kabineye çevrildi. Yeni kabinede olacak isimlerin kimlerden olacağı merak edilirken, hangi bakanlığa kimlerin getirileceğinin belli olduğu iddia edildi. İşte yeni kabinede yer alması beklenen bazı isimler

DEİK Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran sonrası oluşacak yeni kabine için iş adamlarına çok önemli bir çağrıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışarıdan yeni kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz" demişti. Şimdi gözler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK tarafından kesin sonuçların açıklanmasından sonra yemin ederek görevine başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı yeni kabinede kimlerin olacağı merak konusu olurken, kabineyi oluşturacak isimler için iddialarda gelmeye devam ediyor.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın birleşimiyle oluşturulacak Ticaret Bakanlığı’nın başında olacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmayları arasında MÜSİAD Eski Başkanı ve halen DEİK Başkanlığını yürüten Nail Olpak'ın da olacağı konuşuluyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de yeni kabinede Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarından sorumlu olacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şuanda danışmanlığını yapan isimlerden birinin Erdoğan'ın yardımcısı olacağı konuşuluyor.

Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nın birleşimişle oluşturulaca olan Dışişleri Bakanlığı’na ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalının getirileceği konuşuluyor. Yine iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılarından bir tanesinin MHP kökenli olacağı, bu ismin de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından Erdoğan'a bildirileceği iddia edildi. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:00
  1. Yeni kabinede yer alacak isimler belli oldu
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları kim olacak?
  3. rıfat hisarcıklıoğlu

YORUM YAZ

  • hasan karakarahasan karakara1 gün önce
    abdulhamid han a mehmed akif ersoy said nursi ve daha bir çok ulema ve meşayih muhalefet etmişti de kimse bunun sırrını çözemiyordu. Bu zevatı kiram nasıl olur da dünya ya direnen bu zat-ı şahane insana muhalif oluyorlar. Bilcümle düvel-i kübra hucum ederken.şimdi hakkal yakin anladım.
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