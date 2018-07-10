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Yeni kabinede Karadenizliler ağır basıyor

Yeni sistemin ilk kabinesinde 4 eski bakan görev aldı, 12 yeni bakan göreve getirildi. Kabinede 4 Trabzonlu, 1 de Ordulu bakan ile Karadenizliler ağırlığını koyuyor.

10 Temmuz 2018 Salı 11:49
Yeni kabinede Karadenizliler ağır basıyor

Recep Tayyip Erdoğan, dün 16.30'da TBMM'de yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı (Başkan) olan Erdoğan için Külliye'de 22 ülkenin devlet başkanı ve 6 bin davetlinin katılımıyla görkemli bir tören düzenlendi.

Törenin ardından Erdoğan milyonların merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Kabinede  4 bakan yerini korudu, 12 yeni bakan atandı. İsmi açıklanan bakanlar bugün 15.00'da yemin ederek görevi devralacak. Seçilen bakanların memleketleri dikkat çekiyor.

Kabinede ağırlık 4 Trabzon, 1 Ordulu bakan ile Karadeniz'in olurken, 3 Manisalı vekilin yer alması da dikkat çekiyor

İşte yeni bakanların memleketleri...

Abdülhamit Gül - Gaziantep Nizip

Berat Albayrak Trabzon

Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Alanya

Süleyman Soylu İstanbul doğumlu aslen Trabzonlu

Hulusi Akar Kayseri

Prof. Dr. Ziya Selçuk, Ankara

Fahrettin Koca Konya

Fatih Dönmez Bilecik

Mehmet Cahit Turhan Trabzon

Murat Kurum Konya

Bekir Pakdemirli Manisa

Mehmet Ersoy İstanbul

Mehmet Kasapoğlu Manisa

Ruhsar Pekcan Manisa

Mustafa Varank Trabzon

Zehra Zümrüt Selçuk Ordu

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:49
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. Manisa
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Bilecik
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Karadeniz
  12. yeni kabine

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