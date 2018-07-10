Yeni kabinede Karadenizliler ağır basıyor
Yeni sistemin ilk kabinesinde 4 eski bakan görev aldı, 12 yeni bakan göreve getirildi. Kabinede 4 Trabzonlu, 1 de Ordulu bakan ile Karadenizliler ağırlığını koyuyor.10 Temmuz 2018 Salı 11:49
Recep Tayyip Erdoğan, dün 16.30'da TBMM'de yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı (Başkan) olan Erdoğan için Külliye'de 22 ülkenin devlet başkanı ve 6 bin davetlinin katılımıyla görkemli bir tören düzenlendi.
Törenin ardından Erdoğan milyonların merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Kabinede 4 bakan yerini korudu, 12 yeni bakan atandı. İsmi açıklanan bakanlar bugün 15.00'da yemin ederek görevi devralacak. Seçilen bakanların memleketleri dikkat çekiyor.
Kabinede ağırlık 4 Trabzon, 1 Ordulu bakan ile Karadeniz'in olurken, 3 Manisalı vekilin yer alması da dikkat çekiyor
İşte yeni bakanların memleketleri...
Abdülhamit Gül - Gaziantep Nizip
Berat Albayrak Trabzon
Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Alanya
Süleyman Soylu İstanbul doğumlu aslen Trabzonlu
Hulusi Akar Kayseri
Prof. Dr. Ziya Selçuk, Ankara
Fahrettin Koca Konya
Fatih Dönmez Bilecik
Mehmet Cahit Turhan Trabzon
Murat Kurum Konya
Bekir Pakdemirli Manisa
Mehmet Ersoy İstanbul
Mehmet Kasapoğlu Manisa
Ruhsar Pekcan Manisa
Mustafa Varank Trabzon
Zehra Zümrüt Selçuk Ordu
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