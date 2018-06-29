Yeni kabinede Ali Babacan bombası!

24 Haziran seçimlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.59 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak ilk turda yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanı oldu. Vatandaş yeni kurulacak kabinede kimlerin olacağını merak ederken, bazı kulis bilgileri de gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcıları kim olacak sorusunun yanında kritik bakanlıklardan biri olan ekonomi bakanlığına kimin getirileceği.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kimlerin bakan olacağıyla ilgili tartışmalar içerisinde en çok ekonominin dümenine kimin oturacağıyla ilgili kulisler yer alıyor. Kulislerdeki son bilgiyi paylaşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın son günlerde 3 kez görüştüklerini ve ekonominin başına Babacan'ın geçeceğini yazdı.

Öte yandan Ankara kulislerinde, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'in Savunma Bakanlığı için adı geçiyor, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in de Milli Eğitim Bakanı olabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.