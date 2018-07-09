Adalet Bakanı kim oldu? İşte 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabine listesi

Yeni kabinede kimler olacak? Zira 2018 yeni kabine listesindeki isimler merak ediliyor. Yeni bakanlar belli oldu mu? Adalet Bakanı kim oldu? Sorularının cevabı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’te yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme resmen geçildi. Yeni sistemin yeni bakanlar kurulu kabinesi kimler? 2018 Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi yeni kabine listesi, yeni kabine listesinde Adalet Bakanı kim oldu? İşte detaylar…

Türkiye 24 Haziran 2018’de yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için onay vererek ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeni dönemin ilk Başkanı olarak seçti. 24 Haziran seçimleri için 27. Dönem milletvekilleri de milletten onay alarak kazanan milletvekilleri Meclis’te yemin içerek resmen milletvekili oldu. Milletvekillerinin yemin etmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla yemin etmesiyle Türkiye’de, parlamento sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra gözlerin çevrildiği yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyordu. 2018 Adalet Bakanı kim oldu?, Adalet Bakanı olarak Şeref Malçok'un göreve getirileceği tahmin ediliyor. Adalet Bakanı Şeref Malkoç mu oldu?, Dışişleri Bakanı kim oldu?, İçişleri Bakanı yeni kabinede kim oldu, Milli Eğitim Bakanı 2018 listesine kim girdi?, Milli Savunma Bakanı kim oldu?, Yeni Bakanlar Kurulu Sağlık Bakanı kim oldu?, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu?, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yeni kabinede kim oldu?, Yeni Bakanlar Kurulu kabinesinde Maliye ve Hazine Bakanı kim oldu?, Sanayi ve Kalkınma Bakanı yeni kabinede kim oldu?, 2018 yeni kabinede Ticaret Bakanı kim oldu? Soruları merak konusu oldu. Kabinede görevlendirilecek isimlerin kimler olacağı bugün saat 21.30’da kamuoyuna duyurulacak.

Şeref Malçok kimdir? Adalet Bakanı Şeref Malkoç mu oldu?

Yeni Kabine listesi son dakika açıklandı İşte 2018 Bakanlar Kurulu listesi ve Cumhurbaşkanı yardımcıları!