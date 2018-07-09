Yeni Kabine listesi son dakika açıklandı İşte 2018 Bakanlar Kurulu listesi ve Cumhurbaşkanı yardımcıları!

Yeni kabine listesi son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna duyruldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini oluşturacak Bakanlar Kurulu listesini Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi açıkladı. Yeni kabinede kimler var? Hangi bakanlığa kim getirildi? Yeni Bakanlar Kurulu'na giren isimler kimler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini oluşturacak olan isimler...

Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi için sandık başına giderek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı % 52,6 ile seçmesinin ardından en çok merak edilen yeni kabinede kimlerin olacağı, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk bakanlar kurulu kabinesi ile Erdoğan’ın yeni kabine listesindeki isimler ve yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı oldu. Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak. Ancak Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce davranarak yeni kabineyi oluşturan isimleri tek tek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları: Ömer Çelik, Nimet Baş ve Fuat Oktay oldu.

Adalet Bakanı: Şeref Malkoç,

Dışişleri Bakanı İbrahim Kalın,

İçişleri Bakanı: Vasip Şahin,

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin,

Milli Savunma Bakanı: İsmail Demir,

Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Sönmez,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: İsmail Kartal,

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Ayşenur Bahçekapılı,

Hazine ve Maliye Bakanı: Naci Ağbal,

Sanayi ve Kalkınma Bakanı Mehmet Büyükekşi,

Ticaret Bakanı: Rıfat Hisarcıklıoğlu

İşte Abdülkadir Selvi'nin açıkladığı yeni 2018 Bakanlar Kurulu kabinesi: