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İşte yeni kabine bakanları | Yeni kabine kimlerden oluşacak belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineye ilişkin son dakika açıklamasında bulunarak, Yeni kabineyi pazartesi günü akşam açıklayacaklarını söyleyerek, kabineyi AK Partili olmayan bakanlar ile oluşturacaklarını da söyledi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:07
İşte yeni kabine bakanları | Yeni kabine kimlerden oluşacak belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineye ilişkin son dakika açıklamasında bulunarak, Yeni kabineyi pazartesi günü akşam açıklayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinenin ne zaman açıklayacağına ilişkin sözleri şöyle: "Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz."

YENİ KABİNE PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Yeni kabinin kimlerden oluşacak soruları son dakika merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyi AK Partili olmayan bakanlar ile oluşturacaklarını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineye ilişkin konuşması: "Pazartesi günü Cumhurbaşkanı olarak yemin edip inşallah yeni sisteme göre göreve başlıyoruz. Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil, doğrudan Cumhurbaşkanı ifa edecek. Anayasa değişikliğine uyum çerçevesinde, kanunlarda yer alan Başbakana ve Bakanlar Kuruluna yapılan tüm atıflar Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi. Anayasa değişikliğine uygun şekilde Cumhurbaşkanının uhdesine verilen bakanlıkların ve kurumların kuruluş kanunları da ilga edildi. Pazartesi günü yemin töreninin hemen ardından yayınlayacağımız 1 numaralı kararname ile bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz."

"CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceği konusuna ise, Cumhur İttifakını Meclis'te devam ettireceğiz. İttifaklarını pazara kadar sürdüremeyenlerin aksine bu birlikteliğe sahip çıkacağız." dedi. Öte yandan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın sona erdiği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:07
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