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Yeni Jeep Renegade Türkiye’de

Jeep’in kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Renegade yenilendi- Yenilenen Renegade, haziran ayı itibarıyla 149 bin 900 TL’den başlayan fiyatla alıcılarını bekliyor

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
Yeni Jeep Renegade Türkiye’de

İSTANBUL (AA) - Jeep’in kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Renegade, kapsamlı bir yenilenme süreci geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, daha dinamik bir yüz ve tasarımda daha modern detaylarla dikkati çeken Yeni Jeep Renegade, yenilikçi teknoloji donanımları, yeni motor seçenekleri ve üstün güvenlik seviyesiyle haziran ayından itibaren Türkiye'de satışa sunuldu.

Yenilenen Jeep Renegade, Sport, Longitude, Limited ve Trailhawk adı verilen zengin donanım versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Renegade’de tasarıma ek olarak hayata geçirilen diğer değişikliklerse yeni güç üniteleriyle birlikte motor kaputu altında gerçekleşiyor.Yeni Jeep Renegade, 3 silindirli turbo beslemeli 120 HP’lik 1.0 litre benzinli, 4 silindirli turbo beslemeli 150 ve 180 HP’lik HP’lik iki ayrı versiyonu olan 1.3 litrelik benzinli motorlarla satışa sunuluyor. Renegade’in tek dizel motor seçeneğini ise 1.6 litrelik Multijet II motor oluşturuyor. Hem dizel hem de 1.3 litrelik benzinli motor seçeneklerinde otomatik şanzıman tercih edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, “Türkiye’de satışa sunulduğu 2014 yılından beri 8 bin adeti aşan satış rakamına ulaşan Renegade, segmentinde tercih sebebi olmayı sürdürerek başarısını devam ettiriyor. Yenilenen Renegade, haziran ayı itibarıyla 149 bin 900 TL’den başlayan fiyatla ülkemiz yollarıyla buluşuyor. Yeni motor seçenekleri, üstün teknolojisi ve güvenlik donanımlarıyla pazardaki iddiasını daha da artıracak.” ifadelerini kullandı.


- Daha dinamik tasarım özellikleri


Renegade’in tasarımındaki dinamizm, yeni dokunuşlarla bir adım öteye taşınıyor. Otomobilin yenilenen, Jeep’in sembolü 7 bölmeli ızgarası, yeni tasarımlı farları ile sis farları ve Stop grubu ilk bakışta öne çıkıyor.

LED teknolojisi sayesinde geleneksel halojen farlara göre yüzde 50, Xenon farlara göre yüzde 20 daha iyi aydınlatma performansı da sağlıyor. Renegade’in Longitude ve Sport versiyonlarında standart olarak sunulan 16 inç alaşımlı jantların haricinde, Limited ve Trailhawk’taki 17 inç alaşımlı jantlar ile Limited versiyonda opsiyonel olarak tercih edilebilen19 inç boyutları da dâhil, 4 farklı jant seçeneği ise kişiselleştirme olanaklarını artırıyor.

Limited ve Trailhawk versiyonlarında sunulan ve otomobilin tasarımına dinamizm kazandıran siyah renkli tavan da Renegade’in yenilenen tasarım öğeleri arasında yer alıyor.

Seçkin ve fonksiyonel iç mekân, yeni benzinli motor seçenekleri, güvenlik donanımları ve arazi kabiliyeti ile öne çıkan Renegade, alıcılarını bekliyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
  1. Jeep
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