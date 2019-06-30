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Yeni itfaiye personeli görevine başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sınav ve eğitimlerde başarılı olan itfaiye personelleri kura çekerek görev yerlerini belirledi.

30 Haziran 2019 Pazar 11:15
Yeni itfaiye personeli görevine başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sınav ve eğitimlerde başarılı olan itfaiye personelleri kura çekerek görev yerlerini belirledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir’in katılımlarıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen kura çekiminde belediye bünyesinde işe alınan 69 yeni personelin görev alacağı yerler kura ile belirlendi. Yeni personelin işe alım süreci ve kura çekimi hakkında bilgilendirmede bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir yeni işe alınacak personelin titizlikle belirlendiğini söyledi. Demir, ”İtfaiye Personeli olarak görev alacak 69 yeni personelimizin görev yerlerini gerçekleştirdiğimiz kura ile belirledik. Yeni işe başlayacak personelimizi belirlerken son derece titiz davrandık. Adaylarımızı ilk önce uygulama sınavına tabi tutarak itfaiyecilik mesleğine uygun olup olmadığını belirledik. Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği sınavda başarılı olan, mülakatları geçen arkadaşlarımıza son olarak oryantasyon eğitimi vererek bugün kura aşamasına geldiler ve görev yerlerini kura yoluyla kendi elleriyle belirlediler” dedi.


Gazipaşa’dan Kaş’a kadar personel ihtiyacı olan tüm ilçelere personel gönderildiğini ifade eden Demir, “Kura öncesi bir kısım personelimizi gönüllü olarak gitmek istedikleri ilçelere yazdık. Merkez çoğunlukta olmak üzere kalan arkadaşlarımızın da yerlerini kura ile belirledik. İtfaiyecilik eğitimi alan, gönüllerinde itfaiyecilik mesleğini bulunduran ve hakkıyla bu göreve layık görülen tüm arkadaşlarımızı tebrik eder yeni görevlerinin hayırlı olmanı dilerim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:15
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