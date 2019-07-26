Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, eski SSK Hastanesi’nin karşısında bulunan Alpaslan Türkeş Bulvarı girişinde yapımına başlanan ‘İtfaiye Merkezi’nin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor.

Malatya’nın geneline hizmet vermekte olan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından olası yangın ve afetlere anında müdahale edebilmek amacıyla 229 personelle 1 merkez ve 18 şube olmak üzere toplam 19 noktada 51 müdahale aracıyla 7/24 hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hem araç bakımından hem de idari bina bakımından daha modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında temeli atılan yeni itfaiye binasının inşaatı hızla yükseliyor.

Alpaslan Türkeş Bulvarı girişinde 11 bin 712 metrekare alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden İtfaiye Merkezi bodrum-zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor.Bodrum ve zemin katların tabliye beton çalışmalarının tamamlandığı İtfaiye Merkezinde tuğla duvar çalışmaları devam etmekte.

Tamamlandığı zaman itfaiye personelinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan İtfaiye Merkezi, 8 peronluk garajın yanında, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, Sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimlerin yer alacağı modern bir yapıya kavuşacak.