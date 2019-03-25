Yeni iPhone modellerine ters şarj özelliği geliyor

Huawei Mate 20 Pro'da karşımıza çıkan ve daha sonra Samsung Galaxy S10 serisinde gördüğümüz kablosuz ters şarj özeliği, diğer telefonları şarj edebiliyor. Yeni ortaya atılan iddialara göre kablosuz ters şarj özelliği, gelecek iPhone modellerinde de kullanılacak.

Japon blog yazarı Mac Otakara, bu yıl içinde tanıtılacak yeni iPhone modellerinde kablosuz ters şarj teknolojisinin kullanılacağını ve bu özellik ile iPhone'ların, Apple'ın bütün aksesuarlarını şarj edebileceğini iddia etti.

Kablosuz ters şarj özelliği nedir?

Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 serisinde karşımıza çıkan ters şarj özelliği, telefonunuzu kullanarak diğer telefonları şarj edebilmenizi sağlıyor. Kısacası bu özellik, telefonunuzun şarjını diğer telefonlara aktarabiliyor.

Şarj etmek istediğiniz telefonu Mate 20 Pro ve Galaxy S10 telefonlarının arka yüzeyine yerleştirdiğinizde, bu özellik sayesinde şarj aktarımı gerçekleşebiliyor.

Ters kablosuz şarj özelliğinin yeni iPhone modellerinde kullanılacağı iddiası, birçok iPhone kullanıcısını heyecanlandırsa da bu konu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.