'Yeni İpek Yolu-bir kuşak bir yol- Turan fırsat/tehdit?'

Evlat şimdi haritayı önüne al da bir bak bakalım. Misal sen bir Alman olsaydın ve “Almanya’nın güvenliği Tibet’ten başlar” deseydin, o takdirde nerenin senin kontrolünde olmasını isterdin? -Avrupa zaten neredeyse benim kontrolümde, ama arada kalan bir bölge var. Türkistan! dede. Türkistan’ın kontrolümde olmasını isterdim. Hatta orayı Çin’e karşı güçlendirirdim. Böylece Çin’e en yakın yerden aramıza güçlü bir tampon bölge kurardım/kurdururdum.

Peki misal sen bir Japon olsaydın ve sıkıştığın ve çoktandır sana dar gelen adalardan, ilk olarak nereye geçmek isterdin? -Tabii ki en yakın yer olan Çin’e dede.

Peki bu durumda Çin’i kontrol altında tutmak, sıkıştırmak için hangi bölgenin senin kontrolünde olmasını isterdin?

-Ben Çin’i doğudan sıkıştırdığıma göre, tam aksi taraf, yani batı tarafından Çin’i sıkıştırsın diye, tabii ki Türkistan bölgesinin benim kontrolümde olmasını ve istediğim zaman Çin’e saldırmasını isterdim dede. Tabii bunun için de gereken desteği verirdim. Peki misal sen bir Abd’li olsan ve en büyük tehdit olarak gördüğün Çin’e karşı, özellikle de Bir Kuşak-Bir Yol projesine karşı ne yapardın?

-Çin’in en büyük zaafı enerji kaynaklarının olmaması. Ancak komşusu Rusya’da var. Fakat Rusya’nın Çin’e yaklaşması da beni çok rahatsız eder. Bence Çin’i, Ortadoğu enerji kaynaklarına ulaştırmamalıyım. Ortadoğu ile Çin arasında da Türkistan var. Ayrıca kuşak-yol projesini kontrol etmek, olmadı sabote etmek ve madem kuşak-yol projesinin en önemli güzergahları Türkistan’dan geçiyor, o halde Türkistan bölgesinin kontrolümde olmasını isterdim dede. Çin’e karşı da burayı güçlendirirdim.

Peki misal sen bir Rus olsaydın. Yavaş ama emin adımlarla şimdiden Sibirya bölgene 30 milyon Çinliyi gönderen Çin’e karşı ne yapardın?

-Doğrusu 1.5 milyar insana karşı elimdeki nükleer bombalar, ki Çin’de de aynıları var, bir işe yaramaz. Tek başıma, hele bir de Abd beni böyle batı tarafımdan sıkıştırırken, Çin’le aramda bir güvenli bölge olmasını, hatta Çin’e karşı benim istediğim şekilde, Çin’le mücadele etsin diye Türkistan bölgesinin kontrolüm altında olmasını isterdim dede. Hatta sırf bu yüzden, Kafkaslarda bile Türklere taviz verirdim. Bravo evlat! Gayet güzel ve basitçe cevabı verdin. İşte tüm bu anlattıkların ve daha fazlası yüzünden hem Almanya’nın hem Japonya’nın hem Abd’nin hem de Rusya’nın bir “Turan” projesi vardır. Şimdi asıl soru şu:

Peki öyleyse “Türk Devletleri Teşkilatı” kimin teşkilatı oluyor? Bu tamamen size, sizlerin alacağı-vereceği kararlara bağlı evlat.

Çin’in ve İngiltere’nin ortak devlet sembolü “Ejder”dir. İngiliz’in MEDUSA, Çin’in DRAGON’dur. Peki bir eksik var mı? Tabii ki ŞAHMERAN.

Ne dersiniz… “Türk devletleri Teşkilatı” ŞAHMERAN olup, diğer ejderler MEDUSA ve DRAGON’u alt edebilir yahut kontrol edebilir mi? Yoksa kader; bize rağmen önümüzü mü açıyor? Güneşin doğduğu yerden, insan öldüren DRAGON, güneşin battığı yerden insanı taşa çeviren MEDUSA gelirken, her ikisi arasında Anadolu’daki, insan için fedâ-yı can eden ŞAHMERAN ne yapacak?