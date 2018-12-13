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Yeni internet fiyatları enflasyon üzerindeki baskıyı artıracak

Yılbaşından itibaren uygulamaya konulacak olan Adil Kullanım Kotasız ve limitsiz internet paketlerinin fiyatları, enflasyon üzerinde de baskı meydana getirecek. Kullanıcıların 100 Mbps’lik bir hızda limitsiz bir paket için ödemek durumunda kalacağı tutar yaklaşık 2.5 kat artacak. Bu, aynı zamanda internet ücretinin hesaba katıldığı “Haberleşme” ana grubu üzerinden TÜFE’de de yükselişi beraberinde getirecek.

13 Aralık 2018 Perşembe 08:25
Yeni internet fiyatları enflasyon üzerindeki baskıyı artıracak

Türkiye’de internette 1 Ocak 2019’da kaldırılması planlanan Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sonrası için açıklanan yeni tarifelerin fiyatları, deyim yerindeyse dudak uçuklattı. Kamuoyuyla paylaşılan rakamlara göre 100 Mbps bağlantı hızı (100 GB AKK’li) için şu anda 98 TL’den başlayan paket fiyatlarında, yeni yıl ile birlikte 2.5 kat artış yaşanacak.

Mevcut taahhüdü devam eden kullanıcıların paket fiyatları değişmeyecek (aylık kota aşılmazsa) ancak paketini yenileyecekler veya yeni aboneler için sözkonusu 100 Mbps’lik bir paket için aylık 350 TL’yi bulan rakamları gözden çıkarmak gerekecek.

Mevcut bağlantı hızından taviz vermeden kotasız internet kullanmak isteyenleri kara kara düşündüren yüzde 250’yi bulan bu artışın enflasyona nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.

Habertürk'ün haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) verilerine göre 2017 yılının Kasım ayında Türkiye genelinde ortalama 54.1 TL olan internet ücreti, Kasım 2018’de 55.38 TL’ye çıktı.

İnternet ücretindeki yıllık artış oranı ise yüzde 2.4 olmuştu. Ancak AKK’nin kalkmasının ardından ortaya çıkacak olan yeni internet tarifeleri dikkate alındığında, özellikle yüksek hızdaki bağlantılarda aylık fiyat artış oranı yüzde 250’lere dayanmış durumda.

Bunun da, enflasyon sepetinde yer alan Haberleşme Grubu’nun etkisiyle Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) beklenenin üzerinde bir artışa yol açması kuvvetle muhtemel.

Ağırlığı az ama negatif yansıyacak

Ana harcama gruplarından olan ‘Haberleşme’nin TÜFE’de 3.91 puanlık ağırlığı bulunuyor. TÜİK’in açıkladığı Kasım 2018 verilerine göre TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.62 artış gösterirken, internet fiyatlarının da içinde yer aldığı Haberleşme Grubu’nda yıllık artış yüzde 9.56’da kalmıştı.

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı  Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre ise 2019 yılında enflasyonun yüzde 15.8, olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ancak internette AKK’nin kalkmasıyla ortaya çıkan yeni fiyatlar dikkate alındığında Haberleşme Grubu, yeni yılın daha ilk ayından enflasyon üzerindeki baskıyı artıracak.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 08:25
  1. Adil Kullanım Kotası (AKK)
  2. internet fiyatları

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