0553 313 94 23

"Yeni İngiltere başbakanıyla Brexit anlaşması değişmez"

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas:- "Herkes masada olan anlaşmayı biliyor. Tüm üye ülkeler tarafından onaylanan Brexit anlaşmasının İngiltere'de yeni başbakan seçilmesiyle değişmesi söz konusu değil"

11 Haziran 2019 Salı 16:52
"Yeni İngiltere başbakanıyla Brexit anlaşması değişmez"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İngiltere'de yeni seçilecek başbakanla birlikte Brexit anlaşmasında değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan Boris Johnson'un AB’ye daha önceki taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik (yaklaşık 296 milyar lira) ayrılık ödemesini yapmayacağı vaadine ilişkin soruyu yanıtladı.

Schinas, "Herkes masada olan anlaşmayı biliyor. Tüm üye ülkeler tarafından onaylanan Brexit anlaşmasının İngiltere'de yeni başbakan seçilmesiyle değişmesi söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

Schinas, AB'nin İngiltere'de süren liderlik yarışına müdahale etmeyeceğinin altını çizdi.

- İngiltere'de liderlik yarışı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından yeni lider adayları için belirlenen başvuru süresi dün akşam doldu. Parti kurallarına göre 8 milletvekilinin desteğini alarak resmen adaylık başvurusu yapanların sayısı 10 oldu.

Adaylar, öncelikle partinin Avam Kamarası grubunda 13 Haziran’da yapılacak oylamada yarışacak. En az 17 milletvekilinin desteğini alan isimler, 17 Haziran’da yapılacak bir sonraki tura kalacak. Bu turda adaylardan en az 33 milletvekilinin oyunu alması beklenecek. Milletvekillerinin ezici çoğunluğu, iki aday arkasında toplanmazsa, kalan adayların bu kez 19 ve 20 Haziran’da benzer oylamalarda yarışması öngörülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:52
  1. AB
  2. Başbakan
  3. Brexit
  4. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk İsviçre'de
    1. Bakan Selçuk İsviçre'de
    2. Kapalıçarşı'da altın
    3. Samsun’da ev eşyası taşıyan kamyon..
    4. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv..
    5. Karaman’da tırla çarpışan keçi yüklü..
    6. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    7. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    8. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    9. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    10. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    11. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    12. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    13. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    14. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    15. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    16. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    17. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    18. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    19. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    20. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    21. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    22. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    23. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    24. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    25. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    26. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    27. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    28. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    29. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    30. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!