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Erdoğan davet etti... Barzani yarınki törene gelecek

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen bildiğini okuyarak Irak'ın bütünlüğünü tehlikeye sokan IKBY yönetimi, iki ülke arasında kriz yaşanmasına neden olmuştu. Krizden sonra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş törenine katılmak için Ankara'ya geleceği belirtildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:55
Erdoğan davet etti... Barzani yarınki törene gelecek

Erbil merkezli yayın yapan ve IKBY'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunun haberine göre, Başbakan Neçirvan Barzani yarın Ankara'yı ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş törenine katılacak.

Haberde, Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’yı ziyaret edeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 13:55
  1. Erdoğan
  2. Ankara
  3. barzani
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  • SerhatSerhat49 dk önce
    Etmesinn etmesin biz bunun içinmi oy veriyoruz... düne kadar reisi sallamıyor türkiyeyi zorduruma düşürüp ve bizi tehdit ediyorlardı.....
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