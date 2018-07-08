Erdoğan davet etti... Barzani yarınki törene gelecek

Erbil merkezli yayın yapan ve IKBY'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunun haberine göre, Başbakan Neçirvan Barzani yarın Ankara'yı ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş törenine katılacak.

Haberde, Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’yı ziyaret edeceği belirtildi.