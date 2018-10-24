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Yeni Havalimanı'nda ulaşım müjdesi! Yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul'un Yeni Havalimanı ulaşımında kullanılacak HAVAİST otobüsleri, iki aylık deneme süresi boyunca yolcuları yüzde 50 indirimli taşıyacak.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:02
Yeni Havalimanı'nda ulaşım müjdesi! Yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşımda kullanılacak otobüslerin, ilk 2 ay yüzde 50 indirimli olacağı açıklandı.

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyanın ve Türkiye’nin merakla beklediği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına bir haftadan az bir süre kaldı.

İlk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018'e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Taksi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise havalimanı için çalışacak taksilerle şehir merkezine ulaşabilecekler.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:02
  1. İstanbul
  2. Yeni havalimanı
  3. HAVAİST
  4. ulaşım indirimi

YORUM YAZ

  • bozerenbozeren28 dk önce
    yüzde elli indirimli olacak demek yerine, fiyatı şu olacak desenize?! indirimli demekle zaten gizli bir zam imasında bulunuyorsunuz. hani, nerede "enflasyonla topyekün mücadele"??
  • BekirBekir37 dk önce
    Oraya ulasabilmek icin harcadigimiz zaman ne olacak, Atatürk havalimanina yarim saatte ulasabiliyorduk yeni havalimani 3 saatlik yol demek.
  • SelimSelim42 dk önce
    Ben de elektriğe %50 indirim olacak sansım başlığı görünce. Banane istanbuldaki hava limanı taşımacğılığından.
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