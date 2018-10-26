0553 313 94 23

Yeni Havalimanına gidecek İETT hatları belli oldu!

İstanbul'un Yeni Havalimanı'nın resmi açılışı yaklaşırken, havalimanına ulaşımı sağlayacak İETT hatları ve durakları da belli oldu.

26 Ekim 2018 Cuma 21:03
Yeni Havalimanına gidecek İETT hatları belli oldu!

Türkiye'nin dev projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına günler kala İETT' nin havalimanına gidecek otobüslerinin hatları ve durakları belli oldu.

Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak.

H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşırken en az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:03
  1. İstanbul
  2. yeni havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de gümrük kaçağı operasyonu
    1. İzmir’de gümrük kaçağı operasyonu
    2. İzmir'de 145 göçmen yakalandı
    3. Yasin Aktay'dan Kaşıkçı açıklaması:..
    4. Rusya ile Suriye arasında kritik..
    5. Abdulhamit Gül'den Suudi yetkililere..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada..
    7. Sofralarda büyük tehlike! Yüzde..
    8. Göz tansiyonu riskinin fazla olduğu..
    9. Akdeniz'de korkutan deprem! 4.2 ile..
    10. Mezarlıkta uyuşturucu operasyonu: 4..
    11. Diş teli temizliğine dikkat!
    12. Suriye'nin kuzeybatısında büyük..
    13. Greyfurtun sağlığa faydaları nelerdir?
    14. Adıyaman'da zincirleme kaza: 4 kişi..
    15. Kullanıcı verilerini sızdıran..
    16. Psikologlardan çekinmemenin 5 nedeni
    17. Kivi soymanın pratik yolu
    18. 3 malzemeyle ev yapımı banyo temizlik..
    19. Beşiktaş'tan zorla gönderildi!..
    20. Quaresma'dan paylaşım!
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur