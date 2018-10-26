Yeni Havalimanına gidecek İETT hatları belli oldu!

Türkiye'nin dev projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına günler kala İETT' nin havalimanına gidecek otobüslerinin hatları ve durakları belli oldu.

Yeni Havalimanı-Mecidiyeköy arasında gerçekleştirilecek H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı'ndan geçerek, Yeni Havalimanına ulaşacak.

H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi' nden geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşırken en az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent' ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşacak.