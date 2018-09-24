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Yeni havalimanı ne zaman açılacak?

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ne zaman açılacağı ve hizmet vermeye başlayacağı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaşım projelerinden olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış tarihini sorgulayan vatandaşlar konuya dair bilgi almak adına araştırma yapıyor. Peki, yeni havalimanı ne zaman açılacak?

24 Eylül 2018 Pazartesi 22:31
Yeni havalimanı ne zaman açılacak?

Sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılacağı tarihe artık çok kısa bir süre kaldı. Uçuş testlerinin yapılmaya başlandığı havalimanının hizmet vermeye başlayacağı tarih çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanının ilk fazının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacağını, söz konusu havalimanında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

Havalimanının dört fazda tamamlanacağını anımsatan Turhan, Faz 1'de, yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu olan ana terminal binası, bir ana hava trafik kontrol kulesi, kuzey-güney doğrultusunda 60 metre genişliğinde A380 uçaklarının inebileceği donanımda 3,75 kilometrelik ve 4,1 kilometrelik 2 pist, 114'ü ana terminale yaklaşan uçak olmak üzere toplam 347 uçaklık park alanı, hangar, kargo/antrepo, catering, yer hizmetlerini sağlayan havaalanı destek tesisleriyle 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanı bulunduğunu aktardı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 22:31
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