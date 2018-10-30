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İstanbul Havalimanı'nın alan adı 16 yıl önce alınmış!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını "İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport" olarak açıkladığı 3. Havalimanı’nın alan adının "com.tr"sinin 2.5 ay, "com" uzantılısının ise 16 yıl önce alındığı ortaya çıktı.

30 Ekim 2018 Salı 08:07
İstanbul Havalimanı'nın alan adı 16 yıl önce alınmış!

İlk fazı törenle açılan yeni havalimanının adı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının adının İstanbul Havalimanı olduğunu  açıkladı. Açılıştan önce yeni havalimanının girişine 'İstanbul Havalimanı' (İstanbul Airport) yazılı tabela takılmıştı.

Habertürk'ün haberine göre İstanbul Havalimanı’nın adı  için bir süredir yaşanan "domain (alan adı) kapma çılgınlığı" da yeni bir boyuta taşındı. Hatırlanacağı üzere İstanbul Yeni Havalimanı için henüz açılmadan olası hemen hemen tüm alan adları stokları tükenmişti.

Şu ana kadar öne çıkan "İstanbul Büyük Havalimanı, Hezarfen Ahmet Çelebi, Abdülhamit Han, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fatih Sultan Mehmet…" gibi isimlerin alan adları satın alınmıştı. Domain’i kayıt ettirilen isimlerden biri de bugün resmi tabelası ortaya çıkan "İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport" idi.

Com.tr'si 2.5 ay önce tescil ettirilmiş

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “Site Bilgileri Sorgulama” servisine göre "istanbulairport.com.tr" alan adı, Türkiye üzerinden 17 Ağustos 2018 tarihinde tescil ettirildi. 16 Ağustos 2019 tarihine kadar tescilli olan bu alan adının kayıt ettiren kurum ise adının gizli tutulmasını tercih etti.

Ticari amaçlı tüzel kişiliklerin ve kuruluşların alabildiği “com.tr” uzantılı alan adı için, “Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", “Ticaret Sicil Gazetesi İlanı” gibi resmi belgeler gerekiyor. Bir diğer domain alternatifi olan “istanbulairport.com” alan adının geçmişi ise 16 yıl eskiye dayanıyor. 2002 yılında Hollanda üzerinden kayıt ettirilen bu ‘domain’in tescil bitiş tarihi ise 30 Nisan 2019.

İnternetteki domain çılgınlığı sosyal medyaya yansısa da yeni havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) bir alt domain alternatifinin de (ataturk.dhmi.gov.tr'de olduğu gibi) bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 08:07
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. İstanbul Havalimanı
  3. domain
  4. alan adı

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