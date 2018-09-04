Yeni havalimanı ulaşım ihalesi için teklifler verildi!
IETT'nin yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesine Altur ile Havaş birlikte teklif verdi, diğer teklif ise Platform Turizm'den geldi.04 Eylül 2018 Salı 14:46
İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenen ihaleye, birisi üçlü konsorsiyum üç teklif verildi.
İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif verdiler. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saydı.
İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Celal kalkan, maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini söyledi. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif vermedi.
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