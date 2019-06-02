Yeni Hamle’den iftar yemeği

Her yıl Ramazan ayında öğretmen ve personellerini iftar yemeği ile bir araya getiren Yeni Hamle Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu bu yıl da geleneği bozmayarak toplu bir iftar yemeği düzenledi.

İftar yemeği Yeni Hamle Koleji binasında havuz başında gerçekleştirildi. Kurumun tüm öğretmenlerinin ve personelinin eksiksiz katıldığı iftar yemeği güzel bir kaynaşmaya vesile oldu. İftar yemeği öncesinde tasavvuf müziği dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Okunan ezanla oruçlarını açan misafirlere hoş geldiniz konuşmasını yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayı olan Ramazan ayında Kadir Gecesi’ni de vesile bilerek geleneksel iftar yemeğimizi düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile tüm kurum çalışanlarımızla bir aradayız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin, tutuğumuz oruçları yapılan ibadetleri kabul etsin inşallah. Yeni Hamle Eğitim Kurumları bir kurum olmaktan öte bir aile gibi çok şükür bu ailemiz her geçen gün aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte giderek büyüyor. İnanın çalışanlarımızla birlikte olmak bizlere güç ve gurur veriyor. İftarımızı Kadir gecesinde düzenlemek bin aydan daha hayırlı olan bu ayın bu güzel gününde sizlerle bir arada olmak bizleri ziyadesi ile sevindirdi. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor Kadir Gecenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.