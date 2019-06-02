0553 313 94 23

Yeni Hamle’den iftar yemeği

Her yıl Ramazan ayında öğretmen ve personellerini iftar yemeği ile bir araya getiren Yeni Hamle Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu bu yıl da geleneği bozmayarak toplu bir iftar yemeği düzenledi.

02 Haziran 2019 Pazar 12:21
Yeni Hamle’den iftar yemeği

Her yıl Ramazan ayında öğretmen ve personellerini iftar yemeği ile bir araya getiren Yeni Hamle Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu bu yıl da geleneği bozmayarak toplu bir iftar yemeği düzenledi.


İftar yemeği Yeni Hamle Koleji binasında havuz başında gerçekleştirildi. Kurumun tüm öğretmenlerinin ve personelinin eksiksiz katıldığı iftar yemeği güzel bir kaynaşmaya vesile oldu. İftar yemeği öncesinde tasavvuf müziği dinletisi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Okunan ezanla oruçlarını açan misafirlere hoş geldiniz konuşmasını yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayı olan Ramazan ayında Kadir Gecesi’ni de vesile bilerek geleneksel iftar yemeğimizi düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile tüm kurum çalışanlarımızla bir aradayız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin, tutuğumuz oruçları yapılan ibadetleri kabul etsin inşallah. Yeni Hamle Eğitim Kurumları bir kurum olmaktan öte bir aile gibi çok şükür bu ailemiz her geçen gün aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte giderek büyüyor. İnanın çalışanlarımızla birlikte olmak bizlere güç ve gurur veriyor. İftarımızı Kadir gecesinde düzenlemek bin aydan daha hayırlı olan bu ayın bu güzel gününde sizlerle bir arada olmak bizleri ziyadesi ile sevindirdi. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor Kadir Gecenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    1. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    2. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    3. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    4. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    5. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    6. Avrupa Kürek Şampiyonası
    7. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    8. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    9. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    10. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    11. Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra..
    12. Yenişehir’de Ramazan bereketi
    13. KYK’lı gençler spor turnuvalarında..
    14. Ruslar acenta temsilcileri Muğla’nın..
    15. İş dünyasına üretim ve ihracat..
    16. İsrail güçleri 58 Filistinliyi..
    17. Honaz’da adaylar oylarını kullandı
    18. Amerika ve Batı, 23 Haziran’da 15..
    19. Görele’de son iftar
    20. Joshua unvanlarını kaybetti
    21. İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu..
    22. Türk Kızılaydan Afganistan'daki..
    23. Dicle Nehri’nde kaybolan Yılmaz’ın..
    24. Antalya Emniyetinden, Ramazan..
    25. Başkan Seçer’den öğrencilere bayram..
    26. Çanlar Almanya için çalıyor!..
    27. İmamları eleştiren CHP bugün bir..
    28. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü..
    29. Elazığ’da bayram öncesi yol..
    30. Emniyetin bayram operasyonunda çok..
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...