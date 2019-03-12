0553 313 94 23

Yeni Hamlede YKS provası

Yeni Hamle Lisesindeüniversite sınavına hazırlık yapan öğrencilerde sınav heyecanını yenmek ve gerçek sınavda karşılaşabilecekleri aksaklıklara engel oluşturmak amacı ile sınav yapıldı.

12 Mart 2019 Salı 17:17
Yeni Hamlede YKS provası

Yeni Hamle Lisesindeüniversite sınavına hazırlık yapan öğrencilerde sınav heyecanını yenmek ve gerçek sınavda karşılaşabilecekleri aksaklıklara engel oluşturmak amacı ile sınav yapıldı.


TÖDER sınavı 9-10 Mart tarihlerinde İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde bin 500 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. TYT ve AYT sınavlarının yapıldığı her iki günde deÖSYM ‘nin belirlemiş olduğu tüm kurallar uygulandı. Yapılan uygulamalardan oldukça memnun olan öğrenciler yapılan bu sınavlarınheyecan kontrolü için çok iyi olduğunu ayrıca gerçek sınavda dikkat etmeleri gereken hususları bu sayede öğrendiklerini belirterek Yeni Hamle yöneticilerine teşekkür ettiler.


Düzenlenen sınavla ilgili bir açıklama yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Türkiye’ de uygulanan sınav sistemimizin bazı aşmazları var. Fakat biz Milli Eğitim Bakanımızdan ümitliyiz. Öğrencilerimizin gelişimleri ve eğitim sistemimizin aksayan yönlerini kısa vadede çözüme kavuşturacağına en ufak şüphemiz yok bu anlamda düşüncelerine ve olaylara bakış açısına katılıyoruz. Bizler halihazırda devam eden sınav sistemine çocukları hazırlamak ve onları motive etmekle sorumluyuz. Çocuklarımızın tüm geleceği girdikleri bu sınava bağlıymış gibi düşünüldüğü için çocuklarımız bir yıllık çalışmalarını iki gün içerisinde toplam beş saatlik bir sınavla ispat etmek zorunda kalıyorlar dolayısı ile o günkü heyecan durumları ne kadar aza indirilirse başarı da o nispette artacaktır diye düşünüyoruz. Bu sınavları üniversite kampüsünde yaparken temel amaçlarımızdan birincisi öğrencilerimizin gerçek sınav öncesi duygu durum kontrolünü sağlamalarına yardımcı olmak ikincisi ise gerçek sınavda uygulanan tüm kuralları önceden görmelerini sağlamaktır. Böylece öğrencilerimiz bu sınavlara girerek gerçek sınavda daha rahat ve kendinden emin hareket edeceklerdir. Haziran ayındaki YKS öncesinde bir sınav daha planlıyoruz. Bu konuda desteklerini Yeni Hamle Eğitim Kurumlarından hiçbir zaman esirgemeyen İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yönetici ve personeline ayrıca kurumlarımızda bu sınavlarda görev alan öğretmen ve elemanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    1. Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    2. Kanada şirketi Özbekistan'da altın..
    3. Endüstriyel kenevir tarımına özel..
    4. GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu..
    5. Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan..
    6. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den..
    7. Giresun Kültür Evi tamamlanıyor
    8. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda..
    9. Kutsal emanetler Bandırma’da
    10. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    11. Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    12. Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!
    13. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    14. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    15. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    16. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    17. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    18. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    19. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    20. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    21. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    22. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    23. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    24. Bir haftalık çocuğu parka terk edenler..
    25. Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat..
    26. TARGET TTO’dan AR-GE Personeli..
    27. Pekmez el emeği göz nuru eserleri..
    28. Uzer’den Tıp Bayramı mesajı
    29. "İngiltere'ye net ve kapsamlı..
    30. Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü