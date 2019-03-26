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Yeni Hamle’de LGS provası

Lise Geçiş Sınavı’na hazırlık yapan öğrencilerde sınav heyecanını yenmek, gerçek sınavda karşılaşabilecekleri aksaklıklara engel oluşturmak amacı ile Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Eğitim Kampüsünde 8.

26 Mart 2019 Salı 11:25
Yeni Hamle’de LGS provası

Lise Geçiş Sınavı’na hazırlık yapan öğrencilerde sınav heyecanını yenmek, gerçek sınavda karşılaşabilecekleri aksaklıklara engel oluşturmak amacı ile Özel Malatya Yeni Hamle Koleji Eğitim Kampüsünde 8. sınıf öğrencileri için sınav yapıldı.


Sınav yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. LGS formatında tüm kuralların uygulandığı sınavda öğrenciler ter dökerken veliler de Kurumlarımız Genel Müdürü ve Rehberlik Uzmanı Ahmet Polat Kaya tarafından verilen seminere katıldı. Yapılan sınavdanoldukça memnun olan öğrencilerbu sınavınheyecan kontrolü için çok iyi olduğunu ayrıca gerçek sınavda dikkat etmeleri gereken şeyleri bu sayede öğrendiklerini belirterek teşekkür etti. Düzenlenen sınavla ilgili bir açıklama yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya“LGS sınav provası yaparak amacımız bu yaş gurubundaki çocuklarımızın gerçek sınav öncesi heyecanlarını yenmelerinive genel durumlarını görmelerini sağlayarak onlara yardımcı olmak. Öğrencilerimiz bu sayede eksik kaldıkları yerleri tespit ederek kalan süre zarfında bu eksikleri gidermek için gayret gösteriyorlar. Aslında şu bir gerçek ki bu yaş gurubundaki çocuklarımız için üstesinden gelinmesi zor bir sınav ,yaş kritiği olarak tam geçiş aşamasında olan bu çocuklarımız her şeyi bir kenara bırakarak ders çalışmak ve bu sınavın üstesinden gelmek zorundalar. Hem sınav öncesi hem de sınav sonrası yaşanan bu stres durumu çocuklarımızı etkilemekte. Anne ve babalarımıza bu dönem de çok iş düşüyor, çocuklarımıza baskı yapmadan onların mevcut kapasitelerini göz önünde bulundurarak hareket etmeliler. Aksi takdirde bu baskı çocuklarımızda olumsuz yansımalarla karşılık bulabilir. Onların sağlığı huzuru ve mutluluğuher şeyden önce gelmeli bu sınav onların son şansıymış gibi davranılmamalı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:25
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