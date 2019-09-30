Meteoroloji'den güzel haber! Türkiye güneşe doyacak
Meteoroloji'den alınan verilere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte illere göre hava durumu
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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