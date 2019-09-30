Meteoroloji'den güzel haber! Türkiye güneşe doyacak Meteoroloji'den alınan verilere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte illere göre hava durumu İSTANBUL °C, 26°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 27°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 31°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu ERZURUM °C, 23°C Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

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