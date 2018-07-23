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Önümüzdeki hafta yurtta sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporlarına göre İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış yeni haftada da Türkiye genelinde etkili olacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:39
Önümüzdeki hafta yurtta sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Özellikle dün İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan sonra yeni haftanın hava durumu da merak edilmeye başlandı. Temmuz ayında etkili olan sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek. Bugün yurdun büyük bir bölümü sıcak havanın etkisi altında olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağış kendini gösterecek. 

SAĞANAK YURDU ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Salı günü başlayacak olan sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak. Özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacak olan sağanak yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise düşmeyecek. İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini:

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:39
  1. İstanbul
  2. Yağış
  3. uyarı
  4. temmuz
  5. hava durumu

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