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Yeni göç dalgası! 1 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Suriye'nin İdlib kentine gerçekleştirilen saldırı sonrasında gözler İdlib ve çevresinde yaşayan 3.5 milyon Suriyeli sivile çevrilirken, BM, büyük bir göç uyarısı yaptı. TSK ise, olası bir göç durumuna karşı hazırlıklarını tamamladı.

04 Eylül 2018 Salı 14:25
Yeni göç dalgası! 1 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Rusya, Suriye'nin İdlib kentine saldırı başlattı. Rusya'nın saldırısı sonrasında gözler İdlib ve çevresinde yaşayan 3.5 milyon Suriyeli sivile döndü. BM, 1 milyona yakın kişinin göç edebileceği uyarısında bulunurken TSK, olası bir göç durumuna karşı hazırlıklarını noktaladı.

3.5 MİLYON SİVİL YAŞIYOR

Muhaliflerin son kalesi olan İdlib ve çevresinde 3.5 milyon sivil yaşıyor.

BM'DEN GÖÇ UYARISI

Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE'YE GELEBİLECEK GÖÇ DALGASI İÇİN ATME KAMPI HAZIR HALE GETİRİLDİ

İdlib'e müdahale sonrası Türkiye'ye gelebilecek göç dalgası için de Suriye topraklarında kurulan Atme kampı hazır hale getirildi. TSK'nın İdlib'i çevreleyen 12 gözlem noktası da beton bariyerler ve ateş destek vasıtalarıyla güçlendirildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:25
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Rusya Federasyonu
  5. Türk Ordusu
  6. Türkiye
  7. Surıye
  8. Suriye
  9. İdlib
  10. Rusya
  11. TSK
  12. BM

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  • mazlummazlum35 dk önce
     idlipte hepi topu 200bin adam var..
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