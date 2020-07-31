Yeni Gıda Yasa Tasarısı ve Yasakçılık

Gıda maddelerinde kullanılan zararlı maddeleri, bisküviden şekerlemeye kadar hemen her yiyecek ürününde kullanılan ne olduğu belli olmayan E serisi katkıları görmeyen bir Tarım Bakanlığımız var. Yıllarca bal yerine glikoz şurubu yedirdiler de kimse bu niçin yasaklanmıyor demedi? Kansere yol açtığı neredeyse kesinleşen ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri tartışmaya kapalı olan glikoz-früktoz şurupları az bir kota kısıtlaması olsa dahi rahatlıkla ithal ediliyor ve kullanılıyor. Şeker fiyatları düşmesin ve yerli üretici korunsun diye şeker ithalatı izni vermeyen bakanlık, glikoz-früktoz ithalatına izin veriyor. Baklavaya kadar hemen her gıda ürününde kullanılan bu katkı maddelerinin yerli şeker fiyatlarını etkilemediğini mi düşünüyorlar? İşin ticari ve ekonomik boyutu bir yana bu çok zararlı katkıların ciddi bir kısıtlama ve sınırlama ile engellenmesi gerek. Aldığınız çok basit bir çikolatada bile birçok katkı maddesi ve muhteviyatı bilinmeyen E serisi madde bulunuyor. Daha sonra da birileri çıkıp size doğal ürün yaptık diye, normalde yapması gereken ürünü yapıp, 2-3 katı fiyata size satıyor. Yıllarca katkılı yoğurt yediren, sütün kaymağını ve yağını süzüp size süt suyu içiren sektöre kimse dur demiyor. Sonra da yağlı süt-kaymaklı yoğurt yaptık diye size yapmaları gereken ürünleri çok daha pahalıya satıyorlar. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Domatesimizle, biberimizle, sebzemizle ve meyvemizle oynadılar ve sonuçta ülkede ölümlerin %50’den fazlası kanserden. Ciddi bir katliam ve kıyım var ve hastanelerin kanser-onkoloji servisleri tıka basa dolu ve neredeyse boş yatak yok. Artık kimyasal patlamalardan sonra, halkın karşısında yüzsüzce çay içip, “bakın biz de içiyoruz, siz de için” diyen arsız politikacılar istemiyoruz. Yeni bir gıda reformuna ihtiyacımız var ve bu çalışmayı Tarım Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı, aynı anda birlikte yürütmeli. Yuttuğunuz birçok vitamin ilacının, bitkisel gıda takviyesi adı altında Sağlık Bakanlığının kontrolü haricinde doğrudan Tarım Bakanlığı izniyle ülkeye sokulduğu, satıldığı ve imal edildiği çok içler acısı bir durum.

Bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de konuşma yasağı ve susturma yasası geliyor. AK Parti içinde bir tane dahi aklı selim bir adam, bir vekil kalmadı mı yoksa herkes “Emredürsünüz” mü demeye başladı? Çok ciddi ve önemli asli konularda ortak hareket planları hariç, parti içlerinde de çok seslilik ve farklı düşüncelerden, herkesin rahatça konuşmasından yanayım. Artık kısa bir süre sonra devletin resmi organları, kutsanmış kanallar veya hariç tutulmuş bazı doktor kesimi hariç kimse konuşamayacak. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır Allah’ım? Neymiş efendim bilgi kirliliği oluşturuyorlarmış, tavuk sektörü zor durum yaşıyormuş. Sen tavukçuluk sektörünü mü korumaktasın yoksa halk sağlığını mı düşünüyorsun? Ben dahil herkesin istediği tek şey, toplam kalitenin artırılması, denetim mekanizmalarının sıklaştırılması ve otomatikleşmesi, halkın doğal gıdalara makul fiyatlarla ulaşabilmesi. Nasıl bir tek seslilik istiyorsunuz anlamıyorum? Küresel üretim zincirinin Türkiye halkası elbette ciddi baskılar yapıyor ama halk sağlığı her şeyden evla olmalı. İnsanlar konuşmalı, susturulmamalı.

Neticede bu konuşanların çoğu Karatay’dan Dizdar’a kadar artık kimse konuşamayacak. 28-29-31. maddeler gereği gazetede veya internette dahi fikir beyan edemeyeceğiz. Bilim kurulundaki 3-5 beyzademiz, bu iyidir, bu kötüdür diyecekler ve biz de susup, tabii ki diyeceğiz. Zamanında depolarda kalan zamanı geçmiş yeşil mercimeğin halka kaktırılması gibi, koca ülkenin gıdası ve kaderi bu 3-5 kişinin eline bırakılacak. Aynı bilim kurulu düne kadar, doktorlar haricinde kimsenin maske takmasına gerek yok demiyor muydu, şimdi ise sokakta, açık havada yürürken bile maske zorunlu tutuldu. Peki maske gerçekten olması gereken bir şey ise zamanında taktırmayan ve gerek yok diyerek hastalığın yüzbinlere bulaşmasını kolaylaştıran aynı bilim kurulu değil mi? Şimdi de bilgi güncelledik diyerek tek başınıza sokakta giderken bile maske takmanız isteniyor. Sıcağın etkisi, maskenin alınan oksijen, temiz oksijen miktarını ve kandaki oksijen oranının düşürme etkisi göz önüne alınmıyor. Düne kadar insanlara yumurta yedirmeyen, süt içirmeyen, kırmızı et aman yemeyin diyen bilim insanları şimdi tam tersini söylemiyor mu? Yumurtanın tam bir protein kaynağı, etin protein ve B12 kaynağı, sütün kalsiyum açısından aşırı faydalı olduğu ortaya çıkmadı mı? Düne kadar halka zeytinyağı yedirmeyen ve “zeytinyağlı yiyemem aman” diye türküler besteletilen ülke Türkiye değil miydi? Sıvı yağlar ve katkılı yağlar, margarinler için devlet eliyle pazar açılmadı mı? Neymiş, demek ki bilgi değişkenmiş ve bilgide kesinliğe ulaşmak için ciddi zaman ve araştırma, dahası samimiyet ve iyi niyet gerekirmiş.

Trump’ın paralarını kestiği ve Amerika’nın kapısından kovduğu Dünya Sağlık Örgütü İstanbul’da şube açacak diye çok seviniyoruz ama Ortadoğu’nun test alanı olma ihtimalimizi kimse göz önünde bulundurmuyor.

Ülkeye yatırımcı çekmiş diye zamanında çok sevinirken, Rothschild ailesinin, Rockefeller ailesinin, onların isim değiştirmiş masumane şirketlerinin, danışmanlık firmalarının, fabrikalarının Ortadoğu çalışma sahası ve para kazanma mevkii olduğumuzu gözden kaçırdığımız gibi. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, “Reis, bir şeyler yapın. Bu yeni gıda tasarısını yasalaştırmayın. Yasakçı zihniyetlerden çok çektik, bari siz bunu yapmayın.” Elbette ki, yanlış ve farklı sesler de olacaktır ama halk zaten bunu analiz edecek ve doğruyu bulacaktır. Devlet olarak, hakaret olmadığı sürece çok sesliliği beslemek ve farklı fikirlere saygılı olmak gerekir.