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Seçim 2019 Sayfası

Yeni gezi tertibi

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "Yeni gezi tertibi" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:45
Yeni gezi tertibi

Alaaddin Kısa

Oyunun başladığının herkes farkında... Çalınan oylar üzerinden devam eden polemik büyüyecek ve yeni gezi başlıyacak. Bu bilinen gerçek. Peki neden böyle bir hamleye giriştiler? Göstere göstere vurma eyleminin en önemli sebebi yaklaşan Suriye Harekatı nedeniyle Türkiye’yi aciz düşürüp, Harekatı erteletmektir. Türkiye bu saldırı karşısında ne yapmalıdır? Bu harekatı bir gece ansızın ama en kısa zamanda yapmalıdır. Bu oyalama taktikleri artık midemizi bulandırdı. Suriye Politikasında dönüm noktası olacak bu harekat başlamazsa bölünmemiz kesin gözüküyor. Bu iltihabı yerinde kurutup oralara huzuru getirmezsek vay başımıza gelene dememizin vakti yakındır. Suriye’de ABD yeterince yığınak yaptı. Çekilme oyunuyla yeni silahlar yığdı. Biz ise sadece seyrettik. Yapılacak Suriye Harekatı hemen başlarsa tüm polemikler sona erecek ve Milletimizin desteği sağlanacaktır. Bütün oyunları bozacak bu harekattır. Böylece 2. Gezi Olaylarına da başlamadan darbe vurulmuş olacaktır.

Ortadoğu’nun Mazlum Milletlerinin kaderi bu harekata bağlıdır. Amerika bizimle çatışma cesaretini gösteremeyecektir. Ancak PKK ile çatışma yaşanacaktır. PKK Amerika’nın sadık taşeronu olarak ölmek üzere yetiştirildi. Yazık ki Amerika bunu hep yapıyor. PKK’ya verilen son model silahlar ganimet olarak Türk Ordusuna geçecektir. Türk Ordusu’na dahi verilmeyen bu silahlar bu şekilde de olsa alınmış olacaktır. F35 tehditleri Türk Ordusu’nu bu harekattan vazgeçiremez. Önemli olan düşmanların bir arada hücumunu engellemektir. Eğer gecikirsek düşmanlar birleşip hücum edeceklerdir. Özellikle Yunanistan ve İsrail işbirliğini artırmaya devam etmektedir. Amerika İsrail’in enerji güvenliği için kuracağı boru hattı için Türkiye ile çatışmayı göze alamazsa da Yunanistan’la çatışma yaşatabilirler. Türk Milleti ve Ordusu beraber olduğu müddetçe bir değil bin Gezi Olayı düzenlesinler Bizi yıkamayacaklar İnşallah...

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:45
  1. Alaaddin Kısa
  2. Suriye Harekatı
  3. ABD
  4. 2. Gezi Olayları
  5. Gezi Olayları
  6. Ortadoğu
  7. PKK
  8. Türk Ordusu
  9. F35

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