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Yeni 'Gezi' planı açığa çıktı! Tanrıkulu ve Buldan arasında gizli görüşme

31 Mart yerel seçimleri öncesi gizli seçim ittifakı ile bir araya gelen CHP ve HDP, Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanması sonrası Türkiye’yi karıştırmak yeniden bir arada. Yeniakit.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre; CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan arasında gizli bir görüşme yapıldı. Görüşmede, HDP’nin Diyarbakır merkezli yapacağı kalkışma eylemlerine destek olmak için CHP’nin de batı illerinde büyük eylemleri örgütlemesi konusunda mutabakata varıldığı öğrenildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:04
Yeni 'Gezi' planı açığa çıktı! Tanrıkulu ve Buldan arasında gizli görüşme

 Burak Yücel Koralan   yeniakit.com.tr 

Terör iltisakları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van’ın HDP’li büyükşehir belediye başkanlarına görevden el çektirilmesi, uzun zamandır yeniden Gezi benzeri bir kalkışma hayali kuranları hareketlendirdi. Kayyım kararı sonrası Diyarbakır halkından umduğunu bulamayan HDP yönetimi, çareyi CHP ile birlikte kalkışma eylemleri düzenlemekte buldu. CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve HDP’li Pervin Buldan arasında yapılan gizli görüşmede, HDP’nin bölge illerinde yapacağı kalkışma eylemlerine CHP’nin de batı illerinde eylem örgütleyerek destek vermesi konusunda CHP ve HDP’nin mutabakata vardığı öğrenildi.

Yeni Gezi tezgahında CHP-HDP ortaklığı

Yeniakit.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre; kayyım ataması sonrası demokrasi bahanesiyle CHP ve HDP ittifakının görünür hale getirilmesinde sakınca olmadığı kanaatine varan CHP yönetimi, bir taraftan HDP’ye destek açıklamaları yaparken bir taraftan da batı illerinde HDP ile birlikte ortak eylem yapma kararı aldı. PKK’lı teröristlerin cenazelerine katılan ve PKK’nın yurt dışından yayın yapan kanallarına çıkarak Türkiye’yi karalayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın gizli bir görüşme yaparak CHP ve HDP arasında eylem ittifakını görüştükleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:04
  1. Van
  2. İstanbul
  3. 31 Mart yerel seçimleri
  4. Diyarbakır
  5. Mardin

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