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Rus basınından 'ABD keşif yaptı' iddiası

Rus medyası ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing RC-135V stratejik keşif uçağı, Kırım ve Kaliningrad kıyılarında keşif uçuşu yaptığını iddia etti.

28 Aralık 2018 Cuma 08:55
Rus basınından 'ABD keşif yaptı' iddiası

Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında Kırım gerginliği sürerken önemli bir gelişme daha yaşandı. Gözlem portalı olan PlaneRadar'ın yaptığı açıklamaya göre, ABD elektronik istihbarat uçağı önceki gün Moskova saatiyle 07.50'de Yunanistan'dan kalkış yaptı. İddiaya göre istihbarat uçağı kalkış saatinden iki saat sonra ise Karadeniz kıyıları üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdi. Boeing RC-135V tipi istihbarat uçağının, saat 13.00'da üssüne geri döndüğü bilgisi de verildi.

"Yabancı keşif uçaklarında artış var"

Portal, daha sonra aynı tip bir uçağın Kaliningrad Bölgesi ve Belarus sınırlarına yakın bölgede keşif uçuşu gerçekleştirdiğini de bildirdi. Kasım ayında, Rus Su-27 uçağı Karadeniz üzerinde bir Amerikan keşif uçağına önleme yapmıştı. Rusya sınırları yakınlarında keşif uçuşları yapan yabancı uçak ve İHA'larda son zamanlarda artış gözlendiği belirtildi. Özellikle Kırım ve Krasnadar Bölgesi'nin yanı sıra ülkenin batı sınırlarında da bu tip keşiflerin yapıldığı duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Washington'a yapılan bu operasyonları durdurma çağrısına Pentagon'dan olumsuz yanıt geldi.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 08:55
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