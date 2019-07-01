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Yeni Genel Sekreter Balamir Gündoğdu görevine başladı

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01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
Yeni Genel Sekreter Balamir Gündoğdu görevine başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine getirilen Balamir Gündoğdu, bugün itibariyle görevine başladı


Yerel seçimler sonrasında Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başkan seçildiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yeni genel sekreter, Ankara EGO eski Genel Müdürü Balamir Gündoğdu oldu. Eski Genel Sekreter İlhan Bayram’ın Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne atanmasından sonra yerine getirilen Balamir Gündoğdu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni CHP kazandıktan sonra görevinden ayrılmıştı. Genel Sekreterlik görevini vekâleten sürdüren Gökmen Mengüç’ten görevi devralan Balamir Gündoğdu, bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak iş başı yaptı.


Balamir Gündoğdu 1966 yılında Tokat’ta doğdu. Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye bölümünde ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı’nda denetim elemanı olarak göreve başladı. Mahalli İdareler Başkontrolörü olarak, yerel yönetimler üzerinde teftiş, özel teftiş, ön inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini yürüttü.


Daha sonra sırasıyla; TBMM KİT Komisyonunda Raportörlük, Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, Ankara Metropol İmar AŞ ve Şanlıurfa Belsan AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini ifa etti. İçişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu komisyonlarda aktif olarak görev aldı. Balamir Gündoğdu 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak atandı. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü görevini yapıyordu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:53
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