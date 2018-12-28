Yeni Ford Focus, 2018’i Avrupa’dan aldığı 12 ödülle kapattı

İSTANBUL (AA) - Yeni Ford Focus, Avrupa pazarlarındaki ilk 6 ayında aralarında “Yılın Otomobili” de bulunan 12 ödülün sahibi oldu.



Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre sıfırdan tasarlanarak bugüne kadarki en iddialı Focus modeli olarak pazara sunulan yeni Ford Focus pazardaki başarısını 6 ay gibi bir sürede layık görüldüğü 12 itibarlı ödülle kanıtladı.

Bu ödüller kapsamında iki kez “Yılın Otomobili” unvanına da layık görülen Ford Focus, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki kurumlar tarafından verilen saygın ödüllerde birincilikler kazandı.

Teknolojik, ergonomik ve kullanıcı odaklı özellikleri, Ford’un “İnsan odaklı” tasarım felsefesi ile birleştiren yeni Ford Focus, kullanıcıların tutkularını ve kişiliklerini merkeze alan bir felsefe ile tasarlandı. Güvenli ve konforlu bir sürüş için akıllı teknolojilerle donatılan yeni Ford Focus’un sunduğu sürüş ve yolcu deneyimi, Hırvatistan ve Finlandiya’da “Yılın Otomobili 2019” ödüllerini aldı.



EcoBoost benzinli ve EcoBlue dizel motorlarının optimize edilmiş yakıt verimliliği, akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği gibi özellikleri ile İspanya’da “Girişimciler Yılın Otomobili” ödülü, Çekya Filo Ödülleri 2018’de “Fayda Kategorisi” birinciliği ve İngiltere’de BusinessCar Ödüllerinde “En İyi Alt-Orta Segment Otomobil” ödülü aldı.



Almanya’da Auto Zeitung 2018 Otomobil Ödüllerinde “Kompakt Sınıf” birincilliğinin yanı sıra 2018 İskoç Yılın Otomobili Ödüllerinde “En İyi Aile Otomobili” kategorisinde birincilik kazanan yeni Ford Focus, ayrıca 2019 Mart’ta açıklanacak Avrupa Yılın Otomobili ödülü için belirlenen yedi finalist arasında yer alıyor.

Ford Focus, bu yıl ayrıca bağımsız çarpışma testleri gerçekleştiren Euro NCAP’ten en yüksek değerlendirme olan 5 yıldız aldı. Yeni Focus, kuralları Euro NCAP tarafından daha da zorlaştırılan güncel test kriterleriyle gerçekleştirilen çarpışma testinde maksimum güvenlik derecelendirmesini hak eden ilk araçlardan biri oldu.