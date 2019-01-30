"Yeni Filistin hükümetinin asıl görevi genel seçimleri düzenlemek"

GAZZE (AA) - Filistin'deki Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu İyta, kurulacak yeni hükümetin asıl görevinin genel seçimleri düzenlemek olduğunu söyledi.

Ebu İyta, Gazze'deki Gazeteciler Sendikası'nda düzenlediği basın toplantısında, "Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı gruplardan oluşacak yeni hükümetin asıl görevi, yasama seçimleri için hazırlık yaparak seçimleri icra etmek olacak." dedi.



Filistin yönetimi ve Anayasa Mahkemesinin, seçimlerin gerçekleştirilmesi yönünde kararı bulunduğunu söyleyen Ebu İyta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Merkez Seçim Kurulu Başkanı Hanna Nasır'ı seçimlerle ilgili istişare yapmakla görevlendirdiğini aktardı.



Hamas'a seçim konusunda olumlu yaklaşması çağrısında bulunan Ebu İyta, Fetih'in seçimleri, Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve Filistin davasının itibarını yeniden kazanması için fiili bir çözüm olarak gördüğünü belirtti.



Filistinli grupların gelecek ay Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmesi konusunda ise Ebu iyta, "Müzakereler bize gelecek seçimlerle ilgili her konuda anlaşmaya varma fırsatı tanıyacak." diye konuştu.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi'nin pazar günü yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, dün Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunmuştu. Abbas da Hamdallah'ın başkanlığını yürüttüğü hükümetin istifasını kabul etmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde pazar günü Abbas başkanlığında gerçekleşen Merkez Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, yeni bir hükümetin kurulması ve aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki gruplarla bu konuda istişare yapmak üzere, bir komitenin oluşturulması yönünde tavsiye kararı alındığı belirtilmişti.



FKÖ, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistinlilerin tek meşru temsilcisi kabul ediliyor. FKÖ bünyesinde, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) yanı sıra Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Partisi gibi gruplar yer alıyor.



Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.