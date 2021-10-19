Yeni Fikirtepe Projesi son sürat devam ediyor! Tahliyeler tamamlanmak üzere

Buğra Kardan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, gazetecilerle bir araya geldi. Gürgen, buluşmada Yeni Fikirtepe Projesi hakkında bilgi verdi. Gürgen, Fikirtepe’nin makus talihini tamamen değiştirecek ilk adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Bakan Murat Kurum’un liderliğinde attıklarını anımsattı.

Bakan soruna el attı

“Fikirtepe ilk kurulduğunda İstanbul’un çevresindeki yerlerden biriydi. Bugün ise adeta kentin tam göbeğinde olan bir bölge haline geldi” diyen Gürgen, şunları söyledi: “Hatırlanacağı üzere Fikirtepe; altyapısı çok zayıf, depreme dayanıksız yapılardan oluşan bir bölge konumundaydı. Bu gidişatı durdurmak adına birtakım hamleler yapıldı. Fikirtepe 2007 yılında ‘Kentsel Dönüşüm Alanı’ oldu. Ardından ‘Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı’ onaylandı. Bu süreç içerisinde özel iştiraklerle malikler arasında sözleşmeler imzalandı. Bazı yapı adalarında temeller atıldı atılmasına ancak inşaatlar devam etmedi. Kimi yerlerde yollar ve altyapı yapılamadı. İskân ruhsatı alan bazı proje adalarında hayat başladı. Birçok yerde de sözleşmeler yapıldı ancak inşaatlar bir türlü başlamadı. Şükür ki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, bundan yaklaşık bir yıl önce soruna el attı. Fikirtepeli sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla görüştü.”

Devrim niteliğinde adımlar

Her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği engelleme çabası içerisine girdiklerine dikkat çeken Gürgen, şöyle konuştu: “2021 yılı itibarıyla yarım bırakılan inşaatların tamamlanması; çarpık ve düzensiz yapılaşmanın düzeltilmesi; deprem gibi afet risklerine karşı vatandaşlarımızın korunması için kolları sıvadık. Yeşil alanlarıyla, modern ve sağlam binalarıyla, ulaşım olanaklarıyla ve sosyal imkânlarıyla yeni bir Fikirtepe hedefini ortaya koyduk. Önce mevzuatta devrim niteliğinde adımlar attık. Ülkemizde tıkanan tüm dönüşüm süreçlerini açmak, Fikirtepe’deki problemleri de aşmak adına vatandaşlarımıza işini yapmayan müteahhitlerle sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih hakkı verdik. Bakanlığımızın aciliyet arz eden yerlere re’sen uygulama yapmasının da önünü açtık.

Seferberlik başlatıldı

Bugün Fikirtepe’nin artık terk edilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz gerekli seferberliği başlattı. Bakanımız Kurum, vatandaşlarımızın umutla beklediği sürece start verdi. Biz de Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Gedaş ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle Fikirtepe’de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu süreçte proje bilgilendirme ofislerimizi açtık. Kira yardımlarını da aksatmadan yaptık, yapıyoruz. Daha önce mahkemelerce iptal edilmiş imar planı, yapılaşma hakkı yönünden alan kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde ve donatı alanları iyileştirilerek yeniden hazırladık.

Planlar onaylandı

Malum, hazırladığımız 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 25 Şubat 2021 tarihinde onaylandı. Askı sürecinin sonunda 7 Nisan 2021 tarihinde kesinleşerek yürürlüğe girdi.



Pandemi koşulları ve yapı sayısının fazlalığı nedeniyle tahliye işlemleri için her bir vatandaşımıza 150 gün süre verdik. Evlerini boşaltan ve malik olan ailelerimize aylık bin 500 TL kira yardımı ve kiracılar için 3 bin TL taşınma desteği verdik, veriyoruz. Bin 299 yapıda 5 bin 514 bağımsız birimin tahliyesi amacıyla verilen (150+15 gün) kanuni süre doldu. Vatandaşlarımızın yüzde 95’ten fazlası taşındı.

Vatandaşlarla uyum içerisindeyiz

Vatandaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Ofislerimize gelenin sürecini hemen başlattık, tamamladık. Gelemeyen vatandaşlarımıza biz gittik, halen de gidiyoruz. Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını tamamlamak üzere. Zaten tahliyesi yapılmamış bu bağımsız birimlerin büyük çoğunluğu ticari faaliyet gösteren bağımsız birimler.”

İnşa faaliyetleri hızlı bir şekilde sürüyor

“Uygun zemin koşulunu sağlayan, inşai faaliyetlere uygun olan alanlara ilişkin yapım ihalelerine 2021 Temmuz ayında başladık. 3 adanın inşaat yapım ihalesi Emlak Konut tarafından gerçekleştirildi. İnşa faaliyetleri ise hızlı bir şekilde devam ediyor” açıklamalarında bulunan Gürgen, şunları kaydetti: “Ekim ayı içerisinde 2 yapım ihalesi daha yapacağız. Kalan ihale işlemlerini de hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Çok önemli bir gelişme yaşadık. Yeni Fikirtepe’de hayat başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak finansmanını sağladığımız bin 134 adet bağımsız birimden oluşan Yeni Fikirtepe Konutları’nda daireleri teslim ediyoruz.

Projenin zemin katında bilgilendirme ve dağıtım ofisimizden 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren hak sahipleri dairelerini alıyor. Yaklaşık yüzde 85 oranında da teslimleri tamamladık.”

İnternet sitesi devrede

Gürgen, ayrıca “Diyelim ki Fikirtepe’de oturan vatandaşlarımız taşındılar. Dolayısıyla irtibat ofislerimize gelemeyebilirler. Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlıklı ve anlık bilgi alabilmeleri için www.yenifikirtepe.com adresini açtık. Vatandaşlarımız tüm detayları buradan takip edebilir, uzmanlarımızla 0216 504 33 30 numarasından iletişime geçebilirler” dedi.

22 yeni etapta çalışmalar başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Gürgen; 22 yeni etapta, 7 bin 200 bağımsız bölümde projelerin hazır olduğunu söyledi. Gürgen, “Tahliyeleri ve ihaleleri yakında tamamlayıp ocak ayında 22 şantiyede çalışmalara başlayacağız. 2 yıl içerisinde inşaatı tamamlayıp anahtarları teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gürgen, Yeni Fikirtepe Projesi’ne inanıldığını ve güvenildiğini de vurguladı.