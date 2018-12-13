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Yeni eylem planı piyasa denetimine yenilik getirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında yeni piyasa gözetimi ve denetimi modelinin oluşturulması sağlanacak- Güçlü ve fonksiyonel bir tüketici koruma sistemi oluşturulacak- Yenilenen 3 gümrük kapısı hizmete açılacak, 1 gümrük kapısının modernizasyonu için temel atılacak

13 Aralık 2018 Perşembe 15:57
Yeni eylem planı piyasa denetimine yenilik getirecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde Ticaret Bakanlığı projelerinde de yeni bir süreç başladı. Bu kapsamda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan koordinasyonunda 16 eylemin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Hükümetin İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile ticaret alanındaki yoğun çalışma dönemi devam edecek. Bu süreçte, bazı projeler hızla tamamlanacak, bir dizi yeni proje ve program başlatılacak.

Yapılan planlamaya göre, ikinci 100 günlük dönemde, güçlü ve fonksiyonel bir tüketici koruma sistemi oluşturulacak. Tüketicinin korunması faaliyetlerinin yerel yönetimlere yaygınlaştırılması için eğitimler gerçekleştirilecek ve danışmanlık desteği sağlanacak.

Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modelinin oluşturulması hedefleniyor. "Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanında Farkındalığın Artırılması Teknik Destek Projesi" hayata geçirilecek.

Blok zincir uygulamalarına ilişkin kavramsal çerçeve oluşturulacak, bunlarla dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik istişare toplantıları düzenlenecek.

Yerli üretici firmalarının katılımıyla ithalata karşı kullanılan "ticaret politikası savunma araçları" konusunda seminerler düzenlenecek.

İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için "Elektronik İhracat Platformu"nun kavramsal tasarımı oluşturulacak, Ulusal e-İhracat Çalıştayı gerçekleştirilecek.

- Gümrüklere "e-bilgilendirme" platformu

Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesi yapılacak. Avrupa Birliği'nin (AB) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki Kayıtlı İhracatçı Sistemi ile entegrasyona yönelik mevzuat altyapısı oluşturulacak.

Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) 8 serbest bölgede devreye alınacak.

Liman ve karasularının denetim standartları güncellenecek. Modernizasyonu tamamlanarak yenilenen 3 gümrük kapısı hizmete açılacak ve 1 gümrük kapısının modernizasyonu için temel atılacak.

Gümrük Tarife Arama Programı (TARA) uygulamaya alınacak, gümrüklerde "e-Bilgilendirme Platformu"nun oluşturulması temin edilecek.

Plan döneminde, Bosna Hersek ile kooperatifçilik alanında tecrübe paylaşımı yapılması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:57
  1. ikinci 100 Günlük Eylem Planı
  2. koruma sistemi
  3. piyasa gözetimi ve denetimi
  4. Ruhsar Pekcan
  5. Ticaret Bakanlığı

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