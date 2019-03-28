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Yeni evlendiği eşini öldürdü: 7 yıl 13 ay hapis cezası aldı

Eskişehir’de yeni evlendiği eşini öldüren kadına 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verildi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:11
Yeni evlendiği eşini öldürdü: 7 yıl 13 ay hapis cezası aldı

Eskişehir’de yeni evlendiği eşini öldüren kadına 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verildi.


Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Semra Ö. (21), maktul Yunus Çolak’ın babası ve avukatlar katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Semra Ö., pişman olduğunu ve niyetinin öldürmek olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Semra Ö.’ye ’öldürmeye sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis ile cezalandırdı.


Olay


Olay, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesinde bir ikamette gerçekleşti. Henüz 9 günlük evli olan Semra Ö. ve Yunus Ç., 4 Eylül 2018 günü evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Semra Ö. bulaşıklıkta bulunan bıçağı alarak “ya kendimi, ya da seni bıçaklarım” dedi. Kocasının üşütme giden Semra Ö., elinde bulunan bıçağı Yunus Çolak’ın kalbine şapladı. Hastaneye kaldırılan Yakup Çolak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan Semra Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:11
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