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Konut Projeleri Yeni Evim’in tanıtım klibi yayınlandı
Konut Projeleri

Yeni Evim’in tanıtım klibi yayınlandı

Çok ses getiren 250 bin ‘Sosyal Konut Projesi’nden sonra vatandaşları heyecanlandıran Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası’nın detayları belli oldu. Yeni Evim projesinin tanıtım klibi de yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 13:19:00 -

Sosyal konut projesi sonrası düzenlenen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detayları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.

Bakan Nebati, Yeni Evim Kampanyası'nın detaylarıyla ilgili, "Peşinat yüzde 10 olacak. Ev 5 yıl satılamayacak.

Vade 15 yıla çıkacak ve konut kredisinin faizi oranı yüzde 0,69 olacak." dedi. Bakan Kurum ise, "Başvuru 16 Ocak'ta, taksit hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek" ifadelerini kullandı.

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