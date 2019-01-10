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Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile bazı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Ocak 2019 Perşembe 10:31
Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

ANKARA (AA) - Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile bazı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesine bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi kuruldu.

Karar kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesinin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Ayrıca kapatılan enstitü ve yüksekokullar arasında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Kadir Has Üniversitesinin Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitüleri yer aldı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:31
  1. Cumhurbaşkanı kararı
  2. fakülte ve enstitüler
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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