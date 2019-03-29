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"Yeni endüstri bölgeleri kurmak amacındayız"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere:- "Yeni endüstri bölgeleri ve yeni organize sanayi alanları kurmak amacındayız. Bu sabah sadece bölgede 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir yatırımın kapısını açtık"

29 Mart 2019 Cuma 20:18
"Yeni endüstri bölgeleri kurmak amacındayız"

ZONGULDAK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Zonguldak'ta yeni endüstri ve organize sanayi bölgeleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükdere ve beraberindeki heyet, Gökçebey ilçesinde bulunan bir fabrikayı ziyaret ederek, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Sezai Çanakcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada işçilere hitap eden Büyükdere, sanayi alanında büyüyebilmek için mücadele verildiğini, bugün burada bulunmalarının en büyük sebeplerinden birisinin bölgede alan üretebilmek olduğunu dile getirdi.

"Yeni endüstri bölgeleri ve yeni organize sanayi alanları kurmak amacındayız." diyen Büyükdere, şöyle konuştu:

"Bu sabah sadece bölgede 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir yatırımın kapısını açtık. Sanayi bölgelerinde üretme, Bakanlığımızın görevidir. Yeter ki talep gelsin, yeter ki istek olsun. Bu organizasyonları yapmak Hükümet ve Bakanlık olarak bizim görevimizdir. İnşallah bu bölgeyi geliştireceğiz."

Fabrika ziyaretinin ardından Gökçebey ilçesinde bir kafede partililerle bir araya gelen Büyükdere, daha sonra Ereğli ilçesinde Erdemir ile Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesini ziyaret etti.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:18
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere
  2. ziyaret
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