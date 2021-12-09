'Yeni ekonomik model için yeni vergi toplama sistemi'

Bakara 278-279: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin.” Cenab-ı Hak, Allah ve resulünün savaş açtığı faizcilere karşı savaş açanlara yardım etsin amin.

Dijital sistemlerde ulaşılan nokta, daha önce hayal bile edemediğimiz pratik çözümleri bugün mümkün kılabilmektedir. Bu kapsamda madem 19 yıldır uygulanan yüksek faiz-düşük kur modelinden bugün vazgeçip temel olarak yatırım-üretim-istihdam-ihracat için düşük faiz-yüksek kur modeline geçtik, kanaatimizce VERGİ TOPLAMA SİSTEMİMİZİ DE KÖKÜNDEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ.

Not: Birazdan söyleyeceğim tüm oranlar/rakamlar tartışılabilir. Önerimiz vergi dairelerine neredeyse ihtiyaç duyulmadığı, vergi toplama işinin elektronik ortamda zaman ve emek kaybı olmadan anında yapılacağı bir modeldir.

YENİ VERGİ TOPLAMA SİSTEMİ

İthalattan alınan gümrük vergileri hariç tüm vergiler kaldırılmalı. Tüm gerçek ve tüzel kişilerin, vergi mükellefi olmasa bile, banka hesaplarından, ay sonunda, doğrudan aylık %1.66 (bu oran yıllık %20’nin 12’ye bölünmesidir)“vergi” olarak kesilmeli.

“Peki parayı bankadan alıp, ev, araba, gayri menkul, hisse senedi, altın, bilgisayar, cep telefonu vs ye yatırırlarsa?”

Aldıkları şeylerin elektronik ortamda kayıtları olduğu sürece ne alırsa alsınlar, o şeyler üzerlerinde gözüktüğü sürece, satınalma değerleri üzerinden (ortaksa, ortak oldukları oranda) aylık %0.83 (yıllık %10’un 12’ye bölünmesidir) otomatik vergi alınmalı “iyi ama hadi ev, araba, arsa vb. gibi şeylerin e-ortamda satışı yapıldığından, üzerinde bulundurduğu toplam zamanı e-ortamda hesaplayıp, ondan aylık vergi kesersin, lakin bilgisayar, cep telefonu gibi şeyler her zaman e-ortamda satılmıyor ki onları nasıl takip edeceksin?”

Bu durumda bu gibi cihazların ilk ne zaman alındığını fiş ya da pos cihazları üzerinden belirleyebiliriz. Ancak daha fazla vergi ödenmemesi için vatandaşı e-ortamda satışa zorlamalıyız, ki bu bir e-satış sitesi üzerinden yapılabilir. Ya da satış olduğunda satışa dair kime -ne zaman- ne kadara sattığını bilahare bildirmesini isteyeceğiz. Yahut bu cihazlar için, şirketler için değilse bile, kişiler için vergiyi kaldıracağız.

“Peki ya parayı alıp evlerine saklarlarsa?”

Paralarını evlerinde saklayıp harcamayanlara bir şey yapamayız. Ancak illaki para harcayacaklardır. Bu durumda maliyenin masak sistemiyle, kişilerin/şirketlerin ne kadar kazanıp ne kadar harcadıkları elektronik ortamdam izlenebiliyor. Giderin geliri aştığı durumlar tespit edilip, kaçırdıkları paraya göre önce para cezası, sonra 6 aydan 10 yıla kadar indirimsiz hapis cezası, basında ifşa etme cezası gibi cezalar verilir. Suçu büyük rakamlarla tekrar edenler müebbet hapisle hatta ölüm cezası ile cezalandırılabilir (hep abd’de en büyük ceza vergi kaçırmaya verirler derler ya). Kaldı ki, parayı seven evinde turşusunu yapmaz. İllaki yatırım yaparak daha fazlasını ister. Böylece, para yine sisteme girer. Velev sokmasa da, faize sokmasındansa uhrevi olarak yine kendinin menfaatinedir.

“Şu ana kadar hiçbir gavurdan alıntı yapmadın?”

Thomas Piketty, “21. Yüzyılda Kapital” adlı kitabında “küresel servet vergisi” alınmasını öneriyor. Ve tahmin edin hangi oranda. Cevap %2.5. Evet bildiniz. Zekat oranı olan 40 da 1’le aynı oran.

Hesabında 1 milyon tl ve daha üzeri olanlardan, “toplumsal huzur fonu” için aylık %0,2083 (yıllık %2.5’in 12’ye bölünmesidir) vergi alınmalı, biriken paralar sonraki ay, asgari ücret alanların hesabına eşit olarak yatırılmalı.

Her dönem işçi-memur ve emekliler için zam pazarlığı yapmaktansa, en başında maaşlara enflasyon+büyüme oranı kadar otomatik zam yapılacağı açıklanır. Eğer küçülme olursa o durumda müzakere yoluna gidilir. Ücretliler devletin büyümesi için duacı olurlar. Böylece herkes önceden ne kadar zam alacağını bilir. Ha devlet ben daha fazla vereceğim derse de tabii ki ağanın ele tutulmaz.

Ayrıca yıllık dış ticaret fazlası olması durumunda, yani yıl sonunda toplam ihracatın toplam ithalatı geçtiği durumlarda, devlet ihracat yapan firmalardan, yaptıkları yıllık ihracat bedeli üzerinden, yıllık %2.5 vergi alıp, yıl başında asgari ücretlilere eşit olarak dağıtmalıdır. Böylece ücretliler ihracat artışı için de duacı olacaklardır. Belki çalıştıkları yere de daha çok sahip çıkacaklardır.

Cenab-ı Hak nasıl burada ailemizle sevdiklerimizle sohbet ediyorsak, ahirette de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed a.s ile sohbet etmeyi nasib etsin inşallah amin.